Темная сторона позитивности: как постоянный оптимизм может повредить психическому здоровью

Пожалуй, каждого в определенные моменты в жизни могла раздражать фраза "все будет хорошо" или "главное быть позитивными". Всегда стараться быть позитивным может привести к игнорированию собственных эмоций и потребностей, а систематическое подавление негативных чувств может привести к накоплению стресса и ухудшению психического здоровья.

Позитив может быть токсичным и скрывать проблемы, которые в определенное время могут вспыхнуть и негативно повлиять на психологическое здоровье. Почему следует прорабатывать все возможные эмоции и к чему может привести их игнорирование, рассказали в Eat This, Not That!

Эмоциональная инвалидность

Когда человек проговаривает свои ощущения и делится эмоциями, он эмоционально растет. В противном случае, когда эмоции и переживания скрываются, человеку труднее понять, что он чувствует, какие эмоции переживают другие, а также могут наблюдаться симптомы депрессии. Такие люди могут испытывать трудности с принятием и контролем. Кроме того, отсутствие психологической гибкости не позволяет человеку жить со своими эмоциями и преодолевать сложные жизненные ситуации.

Быть негативным

Люди не могут постоянно думать позитивно и скрывать проблемы, если они есть. Мы часто вспоминаем плохие воспоминания, что, вероятно, имеет свои корни в прошлом, когда наше выживание зависело от нашей способности избегать опасности. Именно самые умные особи имели больше шансов передать свои гены, что привело к тому, что мы в определенном смысле запрограммированы обращать внимание на потенциальные источники опасности.

Как проявляется предвзятость к негативу

Исследования обнаружили, что негативное предубеждение связано с лексикой, которую мы используем для описания негативных событий. В явлении, известном как негативная дифференциация, утверждается, что словарный запас, который мы имеем для описания негативных событий, намного разнообразнее и богаче, чем тот, что используется для позитивных событий.

Словом и делом

Люди - сложные и многогранные существа, а потому негативные эмоции так же важны, как и позитивные. Когда кто-то доверяет вам свои чувства, важно прислушиваться и эмпатично реагировать на них. Вместо токсичного позитива, отвергающего негативность, лучше использовать язык поддержки, который помогает понять и принять чувства. Если вы не можете оказать необходимую поддержку, рекомендуется направить человека к квалифицированному специалисту.

