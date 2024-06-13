'Терапия внуков': как помочь пожилым людям жить счастливой жизнью

Знаете ли вы, что пребывание с нашими бабушками и дедушками и времяпрепровождение с ними делает нас по умолчанию практикующими внуками? Развившаяся в последнее время концепция чрезвычайно мощна и имеет бесчисленное количество преимуществ для пожилых людей.

К примеру, даже если вы просто улыбнетесь пожилому человеку с деменцией, это может быть более полезным, чем вербальное общение. Мы подготовили для вас информацию, как помочь пожилым людям быть счастливее.

Терапия внуков проводится под руководством и с помощью профессионалов, занимающихся научно-теоретическими исследованиями. Как члены семьи мы часто бессознательно практикуем ее во время ежедневного ухода за больными. С ней легко справляются бабушки, дедушки и внуки. Она работает над аспектами взаимоотношений между поколениями для людей, ее практикующих.

Вовлечение в новые виды деятельности активизирует их мозг

Бабушки и дедушки могут оставаться бодрыми, если занимаются деятельностью, которая обычно не является частью их повседневной жизни.

Например, внуки могут привлекать их к разным интеллектуальным играм и брать с собой на досуг. Это хороший способ для бабушек и дедушек узнать что-то новое. Этот процесс также помогает им использовать свой мозг и вспомнить навыки, которые они давно не использовали.

Терапия помогает улучшить память

Терапия может помочь улучшить память у пожилых людей. Австралийское исследование, проведенное в Университете Мельбурна, использовало данные проекта "Здоровое старение женщин", в котором в течение десяти лет участвовало более 100 бабушек.

Были проверены их умственные способности и память, и оказалось, что бабушки, у которых были крепкие связи со своими внуками, могли запомнить 69% слов,

Связь приводит к эмоциональному благополучию

Известно, что отношения между бабушками и дедушками и внуками очень крепкие. Поддерживать связь с помощью звонков, чата и видеовызовов также является хорошим вариантом. Когда вы физически вместе, рисование, приготовление пищи или общая трапеза могут творить чудеса для сближения.

Все эти виды деятельности улучшают общее эмоциональное самочувствие пожилых людей. Эта связь также способствует эмоциональному развитию внуков.

Лучший способ помочь – выделить свое время

Самый простой способ позаботиться о своих бабушках и дедушках – проводить с ними больше времени.

Будьте с ними, когда они в вас нуждаются. Они также будут там для вас, но будьте осторожны, чтобы никогда не заставить бабушек и дедушек чувствовать себя обремененными заботой о детях. Ведь только любовь и забота исцеляют.

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