В Тернополе снова медицина смешалась с бизнесом, а халат - с кассовым аппаратом. Сосудистого хирурга Тернопольской областной клинической больницы Дмитрия Будника подозревают в том, что он "немножко перепутал" государственную медицину с платной клиникой. Ведь если пациент - военный, то, наверное, надо взять с надбавкой за риск, правда?

Видео дня

По данным следствия, врач получил от военнослужащего 11 000 грн за операцию, которая официально должна быть бесплатной. И это уже не впервые, похоже, у господина Будника в прайсе даже есть опция "вторая взятка со скидкой".

Ирония в том, что этот врач работает в университетской больнице Тернопольского медуниверситета им. Горбачевского - том самом, где вместо борьбы с коррупцией давно отточили искусство "лишения родителей студентов наличных". Там образцово преподают не только анатомию, но и дисциплину "как правильно брать чтобы не поймали".

Где студент платит за обучение, пациент - за "бесплатную" операцию, а врач - разве что адвокату.