УкраїнськаУКР
русскийРУС
Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель MedOboz

Блог | Тернопольский медицинский стендап: "Операция – бесплатная, но ты занеси"

Тернопольский медицинский стендап: 'Операция – бесплатная, но ты занеси'

В Тернополе снова медицина смешалась с бизнесом, а халат - с кассовым аппаратом. Сосудистого хирурга Тернопольской областной клинической больницы Дмитрия Будника подозревают в том, что он "немножко перепутал" государственную медицину с платной клиникой. Ведь если пациент - военный, то, наверное, надо взять с надбавкой за риск, правда?

Видео дня

По данным следствия, врач получил от военнослужащего 11 000 грн за операцию, которая официально должна быть бесплатной. И это уже не впервые, похоже, у господина Будника в прайсе даже есть опция "вторая взятка со скидкой".

Ирония в том, что этот врач работает в университетской больнице Тернопольского медуниверситета им. Горбачевского - том самом, где вместо борьбы с коррупцией давно отточили искусство "лишения родителей студентов наличных". Там образцово преподают не только анатомию, но и дисциплину "как правильно брать чтобы не поймали".

Где студент платит за обучение, пациент - за "бесплатную" операцию, а врач - разве что адвокату.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко