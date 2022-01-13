Тодуров о пересадке сердца свиньи человеку в США и перспективах трансплантологии: это огромный прорыв. Видео

Успешная операция по пересадке человеку генетически модифицированного сердца свиньи, которую провели в США, является огромным прорывом в медицине и дает надежду множеству людей. В Украину такая технология может прийти через 5-7 лет.

Такое мнение в видеообращении в своем Facebook высказал генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины, врач-хирург Борис Тодуров, отвечая на множество вопросов, полученных им после обнародования информации об уникальной операции. Медик пояснил, что необходимость внедрения подобных технологий существует из-за огромного дефицита человеческих донорских органов: и печени, и почек, и сердца. В то же время лист ожидания реципиентов во всех странах мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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По словам Тодурова, в операции использовалась именно генномодифицированная свинья, поскольку ее можно быстро вырастить – от момента зачатия до достижения ею 70-80 кг проходит около 6 месяцев. Врач отметил, что это тот период, когда реципиент, даже тяжелый, может дождаться донорского органа.

Ранее подобные операции не проводились, поскольку реакция отторжения органов животных настолько велика, что ее невозможно подавить никакими препарами, пояснил Тодуров. И до этого все попытки пересадить сердце, например, от шимпанзе заканчивались неудачно.

"Сегодняшние технологии, генная инженерия позволяют внедрить ген человека в эмбрион свиньи и вырастить свиное сердце или другие органы так, чтобы они не отторгались организмом реципиента. Это стало возможным только в последние годы", – рассказал гендиректор Института сердца.

Он подчеркнул, что лишь на сегодняшний день медики и ученые пришли к тому, что пересадка органов животных человеку проводится в клинической практике.

"Первая операция по пересадке свиной почки успешно прошла несколько месяцев назад и вот сейчас пересажено первое сердце", – констатировал медик.

"Несомненно, это новый прорыв и новая технология, которая получит свое развитие. Насколько быстро это придет в Украину? Как правило такие серьезные новинки приходят в Украину через 5-7 лет после того, как они появились впервые на западе, в частности в Америке или Европе", – спрогнозировал Тодуров.

Он отметил, что прежде, чем это произойдет, Украине нужно подготовить кадровый потенциал и подготовиться в техническом плане для внедрения этой технологии в отечественную клиническую практику.

Напомним: первая в истории медицины пересадка человеку генетически модифицированного сердца свиньи произошла в американском штате Мэриленд и была последней отчаянной попыткой спасти жизнь пациенту.

57-летний разнорабочий Дэвид Беннетт умирал, но не имел права на пересадку человеческого сердца, поэтому решился на эксперимент без гарантий того, что это работает.

Отмечается, что за пять лет хирург Бартли Гриффит пересадил свиные сердца примерно 50 бабуинам, прежде чем предложить такой вариант Беннетту.

Операция 7 января длилась семь часов в больнице Балтимора. Спустя три дня специалисты Медицинского университета Мэриленда заявили, что мужчина чувствует себя хорошо, но "еще слишком рано говорить об успехе". Следующие несколько недель для него будут решающими.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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