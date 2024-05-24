Топ-10 фруктов с низким содержанием сахара: следует добавить их в рацион

Натуральный и добавленный сахар часто понимают как взаимозаменяемые понятия, однако существуют значительные отличия в их влиянии на здоровье. Содержащийся во фруктах природный сахар имеет много полезных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты, вода и клетчатка - все, что необходимо для поддержания хорошего здоровья. По словам Eatthis, вот 10 самых полезных фруктов с низким содержанием сахара.

Грейпфрут

Этот субтропический цитрусовый фрукт содержит лишь 10 г сахара на половинку грейпфрута, но при этом богат ценными питательными веществами. Они являются отличным источником нарингина – полифенола, который ассоциируется со снижением АД и улучшением резистентности к инсулину, что является важным фактором при диабете 2 типа.

Ежевика

Ежевика с низким содержанием сахара и высоким содержанием антоцианов оказывает положительное влияние на регуляцию уровня глюкозы в крови. В одном из исследований мужчины с избыточным весом или ожирением, употреблявшие четыре чашки ежевики (600 граммов) ежедневно в течение недели, продемонстрировали улучшенную чувствительность к инсулину и повышенную скорость окисления жиров.

Клубника

Клубника, которая содержит 7 г сахара на одну чашку, является не только низкокалорийной ягодой, но и способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в ней полифенолы, клетчатка, витамины и минералы способствуют улучшению здоровья сердца.

Киви

Этот фрукт содержит только 6 г сахара на один киви среднего размера, но кроме низкого содержания сахара, он имеет много других полезных свойств. Они известны своим содержанием растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает справиться с запорами и улучшает дефекацию.

Гуава

Одна маленькая гуава содержит всего 5 граммов сахара, но в ней содержится в четыре раза больше витамина С, чем в апельсинах. Он формирует сильную иммунную систему и обладает антиоксидантными свойствами, которые могут помочь облегчить симптомы и продолжительность простуды.

Малина

Малина, содержащая 5 г сахара в одной чашке, богата клетчаткой и полифенолами, которые влияют на усвоение глюкозы и развитие хронических заболеваний. Установлено, что употребление ягод снижает уровень сахара в крови и уменьшает воспаление.

Абрикосы

С содержанием сахара 3 г на абрикос среднего размера, этот фрукт не только обеспечивает гидратацию (поскольку содержит около 86% воды), но и помогает поддерживать общий уровень увлажненности организма. Это очень важно для поддержания здоровья суставов, надлежащего выведения отходов и регулировки температуры тела.

Помидоры

Хотя помидоры часто считаются овощами, с ботанической точки зрения они являются фруктами. Один плод среднего размера содержит 3 грамма сахара и является отличным источником ликопина – антиоксиданта, снижающего риск развития рака простаты.

Лимоны

Лимон среднего размера содержит всего 2 грамма сахара, поэтому этот фрукт может быть слишком кислым, чтобы потреблять его самостоятельно, но его можно выжать в воду, чтобы получить разнообразные преимущества для здоровья. Лимоны богаты флавоноидами, которые способствуют регулированию метаболизма глюкозы и жиров.

Авокадо

Один авокадо среднего размера содержит менее 1 г сахара. Благодаря своей способности снижать массу тела и индекс массы тела, их связывают с контролем веса. Они также являются сытной частью трапезы, что приводит к уменьшению дальнейшего потребления пищи.

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