УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Топ-5 эффективных домашних тренировок для сильных бицепсов

Руслана Стрелец
Новости медицины
5 минут
111
Топ-5 эффективных домашних тренировок для сильных бицепсов

Хотите рельефные и сильные бицепсы, но нет возможности посещать спортзал? Упражнения, которые можно выполнять дома, помогут добиться желаемого результата без специального оборудования.

Видео дня

Используя свой вес, эспандеры или обычные бытовые предметы, вы сможете эффективно прокачать руки. Главное – соблюдать правильную технику и тренироваться регулярно, пишет eatthis.com.

Тренировка №1: Упражнения с личным весом

Использование массы тела – отличный способ проработать бицепсы без специального оборудования. Подтягивания разными видами хвата помогут задействовать эту группу мышц и укрепить верхнюю часть тела.

Топ-5 эффективных домашних тренировок для сильных бицепсов

Классические подтягивания

Возьмитесь за турник ладонями к себе, вытяните руки полностью. Подтянитесь, чтобы подбородок оказался выше перекладины. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

Подтягивание нейтральным хватом

Схватитесь за параллельные ручки или гимнастические кольца ладонями друг к другу. Подтягивайте корпус вверх, стараясь подтянуть грудь к ручкам. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Video Preview

Подтягивание узким хватом

Держитесь за перекладину руками ближе друг к другу, чем на ширине плеч. Поднимите корпус, стараясь прикоснуться грудью к перекладине. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

Video Preview

Тренировка №2: Использование ленты сопротивления

Эластичная лента – доступный и эффективный инструмент для тренировки бицепсов. Они создают постоянное напряжение в мышцах, увеличивая их эффективность.

Топ-5 эффективных домашних тренировок для сильных бицепсов

Сгибание рук с лентой сопротивления

Встаньте посреди ленты, ноги – на ширине плеч. Держите ленту ладонями вперед, поднимайте руки к плечам и поворачивайте в исходное положение. Выполните 4 подхода по 12-15 повторений.

Сгибание рук молотковым хватом

Стоя на ленте, держите ее ручки ладонями друг к другу. Поднимите руки к плечам и медленно опустите. Выполните 4 подхода по 10-12 повторений.

Video Preview

Обратный сгиб рук

Возьмитесь за ленту ладонями вниз и приподнимайте руки, сосредотачиваясь на работе бицепсов. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

Video Preview

Тренировка №3: Использование предметов обихода

Домашние вещи могут стать отличными заменителями тренажеров. Используйте бутылки с водой, рюкзаки или полотенца для создания дополнительной погрузки.

Video Preview

Сгибание рук с бутылками с водой

Держите в руках кувшины, полностью выпрямляя руки. Согните локти, приподнимая вес к плечам, затем опустите. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

Video Preview

Подъем рюкзака

Наполните рюкзак тяжелыми предметами, держите его ладонями и поднимайте к груди. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Video Preview

Изометрическое содержание полотенца

Держите полотенце двумя руками перед собой, напрягая бицепсы. Удерживайте положение 20 секунд. Выполните 4 подхода.

Тренировка №4: Йога для бицепсов

Некоторые позы йоги помогают не только улучшить гибкость, но укрепить бицепсы.

Video Preview

Четурган Дандансона

Займите планку, опускайте корпус вниз, держа локти у тела. Перейдите в положение смотрящей вверх собаки. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.

Топ-5 эффективных домашних тренировок для сильных бицепсов

Вне собаки, глядя вверх

Начиная с позы чатуранга дадансаны, нажмите на ладони, отрывая грудь и бедра от коврика. Задействуйте бицепс и задержитесь в этом положении на несколько вдохов. Опуститесь спиной на коврик. Выполните три подхода с 20-секундным содержанием.

Video Preview

Переход из позы смотрящей вниз собаки в планку

Из положения смотрящей вниз собаки переместитесь в планку, напрягая бицепсы. Выполните 4 подхода по 10-12 переходов.

Тренировка №5: Изометрическая работа

Статические упражнения развивают силу, задействуя мускулы в фиксированном положении.

Video Preview

Стойка у стены

Прислонитесь спиной к стене, опуститесь в позицию сиденья. Выполняйте гибку бицепсов. Удерживайте 60 секунд, выполните 3 подхода.

Video Preview

Удержание в дверной раме

Встаньте у дверного проема, согните руки под углом 90 градусов и нажмите ладонями на раму. Удерживайте 30 секунд, повторите 4 раза.

Топ-5 эффективных домашних тренировок для сильных бицепсов

Максимальное напряжение бицепсов

Сжимайте бицепсы как можно сильнее в течение 20 секунд на стуле. Выполните 4 подхода.

Эти пять комплексов упражнений позволят вам эффективно укрепить бицепсы на дому. Регулярно тренируйтесь, контролируйте технику и наблюдайте, как ваши руки становятся сильнее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения эффективно сжигают жир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская