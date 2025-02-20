Топ-5 эффективных домашних тренировок для сильных бицепсов

Хотите рельефные и сильные бицепсы, но нет возможности посещать спортзал? Упражнения, которые можно выполнять дома, помогут добиться желаемого результата без специального оборудования.

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Используя свой вес, эспандеры или обычные бытовые предметы, вы сможете эффективно прокачать руки. Главное – соблюдать правильную технику и тренироваться регулярно, пишет eatthis.com.

Тренировка №1: Упражнения с личным весом

Использование массы тела – отличный способ проработать бицепсы без специального оборудования. Подтягивания разными видами хвата помогут задействовать эту группу мышц и укрепить верхнюю часть тела.

Классические подтягивания

Возьмитесь за турник ладонями к себе, вытяните руки полностью. Подтянитесь, чтобы подбородок оказался выше перекладины. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

Подтягивание нейтральным хватом

Схватитесь за параллельные ручки или гимнастические кольца ладонями друг к другу. Подтягивайте корпус вверх, стараясь подтянуть грудь к ручкам. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Подтягивание узким хватом

Держитесь за перекладину руками ближе друг к другу, чем на ширине плеч. Поднимите корпус, стараясь прикоснуться грудью к перекладине. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

Тренировка №2: Использование ленты сопротивления

Эластичная лента – доступный и эффективный инструмент для тренировки бицепсов. Они создают постоянное напряжение в мышцах, увеличивая их эффективность.

Сгибание рук с лентой сопротивления

Встаньте посреди ленты, ноги – на ширине плеч. Держите ленту ладонями вперед, поднимайте руки к плечам и поворачивайте в исходное положение. Выполните 4 подхода по 12-15 повторений.

Сгибание рук молотковым хватом

Стоя на ленте, держите ее ручки ладонями друг к другу. Поднимите руки к плечам и медленно опустите. Выполните 4 подхода по 10-12 повторений.

Обратный сгиб рук

Возьмитесь за ленту ладонями вниз и приподнимайте руки, сосредотачиваясь на работе бицепсов. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

Тренировка №3: Использование предметов обихода

Домашние вещи могут стать отличными заменителями тренажеров. Используйте бутылки с водой, рюкзаки или полотенца для создания дополнительной погрузки.

Сгибание рук с бутылками с водой

Держите в руках кувшины, полностью выпрямляя руки. Согните локти, приподнимая вес к плечам, затем опустите. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

Подъем рюкзака

Наполните рюкзак тяжелыми предметами, держите его ладонями и поднимайте к груди. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Изометрическое содержание полотенца

Держите полотенце двумя руками перед собой, напрягая бицепсы. Удерживайте положение 20 секунд. Выполните 4 подхода.

Тренировка №4: Йога для бицепсов

Некоторые позы йоги помогают не только улучшить гибкость, но укрепить бицепсы.

Четурган Дандансона

Займите планку, опускайте корпус вниз, держа локти у тела. Перейдите в положение смотрящей вверх собаки. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.

Вне собаки, глядя вверх

Начиная с позы чатуранга дадансаны, нажмите на ладони, отрывая грудь и бедра от коврика. Задействуйте бицепс и задержитесь в этом положении на несколько вдохов. Опуститесь спиной на коврик. Выполните три подхода с 20-секундным содержанием.

Переход из позы смотрящей вниз собаки в планку

Из положения смотрящей вниз собаки переместитесь в планку, напрягая бицепсы. Выполните 4 подхода по 10-12 переходов.

Тренировка №5: Изометрическая работа

Статические упражнения развивают силу, задействуя мускулы в фиксированном положении.

Стойка у стены

Прислонитесь спиной к стене, опуститесь в позицию сиденья. Выполняйте гибку бицепсов. Удерживайте 60 секунд, выполните 3 подхода.

Удержание в дверной раме

Встаньте у дверного проема, согните руки под углом 90 градусов и нажмите ладонями на раму. Удерживайте 30 секунд, повторите 4 раза.

Максимальное напряжение бицепсов

Сжимайте бицепсы как можно сильнее в течение 20 секунд на стуле. Выполните 4 подхода.

Эти пять комплексов упражнений позволят вам эффективно укрепить бицепсы на дому. Регулярно тренируйтесь, контролируйте технику и наблюдайте, как ваши руки становятся сильнее.

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