Топ-5 продуктов, которые после 40 становятся врагами мужского здоровья

С возрастом наш организм меняется, и то, что казалось безопасным в молодости, может стать серьезным вызовом после 40 лет. Замедление метаболизма, колебания гормонов и повышенная склонность к набору веса делают питание ключевым фактором в поддержании здоровья.

Видео дня

Правильный выбор продуктов способен не только помочь оставаться в хорошей форме, но и чувствовать себя моложе. Именно поэтому стоит знать, каких блюд лучше избегать, чтобы продолжать жить активно и энергично, пишет eatthis.com.

"Высококалорийные блюда для мужчин после 40 лет могут стать причиной набора массы и даже влиять на выработку гормонов, например, тестостерона. Исследования показывают, что серьезное замедление метаболизма происходит только после 60 лет. Хотя ежегодно он уменьшается незначительно, но если вы замечаете, что постепенно набираете вес, стоит пересмотреть свой образ жизни, питание и физические нагрузки", – объясняет диетолог Кэролайн Томасон.

Поэтому чем раньше вы начнете отдавать предпочтение здоровым продуктам и тренировкам, тем проще будет оставаться в хорошей форме и чувствовать себя молодым даже с годами. Ниже приведен перечень продуктов, которые диетологи советуют ограничить или полностью убрать из меню мужчинам после 40.

1. Куриные крылышки Баффало

"Крылышки Баффало – одни из первых в списке продуктов, от которых лучше отказаться. Шесть крылышек во время просмотра фильма добавляют около 550 калорий, и это еще без учета соусов. Это почти четверть от средней суточной нормы калорий для мужчины! Жареная шкурка, жирное мясо и сливочные соусы – прямой путь к лишнему весу и воспалительным процессам", – отмечает диетолог Мелани Маркус.

2. Сливочные соусы и заправки

"Ранч, соус Альфредо, майонез, голубой сыр – это источники насыщенных жиров с минимумом питательных веществ", – отмечает диетолог Эми Гудсон.

Длительное употребление таких продуктов повышает уровень "плохого" холестерина и способствует набору веса.

"Лучше выбрать заправку на основе бальзамического уксуса, соусы с греческим йогуртом, маринара или заправки на оливковом масле. А вместо майонеза можно использовать горчицу или пюре из авокадо", – советует она.

3. Пицца

"Пицца – блюдо, которое легко переесть, ведь она не дает ощущения сытости, пока не съешь большую порцию", – говорит Томасон.

Особенно опасна пицца с толстым тестом: она содержит много углеводов и калорий, но при этом имеет относительно низкое содержание белка, поэтому быстро приводит к перееданию.

4. Жирное мясо

"Рибай, свиное брюшко или жареные крылышки кажутся вкусными, но в них чрезмерно много насыщенных жиров. Такое мясо повышает уровень холестерина и добавляет лишние калории. Если употреблять его регулярно, контролировать вес становится значительно труднее", – объясняет Гудсон.

Она рекомендует заменять рибай на говяжью вырезку или филе, свиное брюшко – на нежирную свинину, а жареные крылышки – на запеченные без кожицы.

"Достаточное количество постного белка поможет сохранить мышечную массу с возрастом", – добавляет эксперт.

5. Сладкие десерты: мороженое и торт

"Полстакана мороженого – это стандартная порция, но на практике мало кто ограничивается таким количеством", – объясняет Томасон.

Она подчеркивает: время от времени можно позволить себе десерт, но регулярное потребление мороженого или торта каждый вечер способно существенно повлиять на здоровье.

"Торт, как и мороженое, очень калорийный даже в небольших порциях. Если вы привыкли есть его часто, лучше оставить сладкое для праздничных моментов или хотя бы уменьшить размер порции", – советует диетолог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения стоит выполнять мужчинам после 40 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.