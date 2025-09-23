Трамп заявил, что прием парацетамола во время беременности якобы может привести к аутизму: в ВОЗ имеют другое мнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что употребление парацетамола во время беременности и вакцинация младенцев повышают риск возникновения аутизма у детей. Врачи бьют тревогу, ведь такие утверждения главы Белого дома противоречат медицинским рекомендациям.
Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали заявления Трампа о связи парацетамола и вакцин с аутизмом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.
По его словам, доказательства связи между употреблением парацетамола во время беременности и аутизмом остаются противоречивыми, а ценность вакцин, которые спасают жизни, не должна подвергаться сомнениям.
"Доказательства остаются противоречивыми. Мы знаем, что вакцины не вызывают аутизм. Вакцины, как я уже сказал, спасают бесчисленное количество жизней. Это доказано наукой, и эти вещи не должны ставиться под сомнение", — сказал Яшаревич, отвечая на вопрос о возможной связи между употреблением парацетамола во время беременности и аутизмом.
Медицинские советы Трампа беременным женщинам и родителям младенцев
На пресс-конференции в Белом доме 22 сентября Дональд Трамп заявил, что употребление беременными женщинами популярного препарата Тайленол, в основе которого есть парацетамол, повышает риск заболеваний аутизмом у детей. Американский лидер также считает, что к этому заболеванию приводит прививки младенцев вакциной MMRV.
Кроме того, Трамп убежден, что не стоит делать несколько прививок ребенку одновременно или в очень раннем возрасте. Он также безосновательно заявил, что американским младенцам вводят "до 80 вакцин одновременно".
Президент США предложил врачам отказаться от вакцин против гепатита В для детей до 12 лет, поскольку, по его словам, эта болезнь передается половым путем.
Он также высказал идею о возможной отсрочке или уменьшении доз вакцин MMRV (корь, паротит, краснуха, ветряная оспа) для новорожденных.
Как сообщал OBOZ.UAOBOZ.UA, Трамп сделал громкое заявление о связи между употреблением парацетамола во время беременности и аутизмом у детей. Эти его утверждения резко раскритиковали медицинские организации, подчеркнув, что научных доказательств для этого нет.
