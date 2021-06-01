Во Львове донор спас жизни троих людей: один стоял в очереди на пересадку в Беларуси

В ночь с 31 мая на 1 июня львовские и киевские трансплантологи совместно провели очередную пересадку сердца, которая стала десятой за последние полтора года. Кроме того, еще двум пациентам пересадили почки от того же донора.

Все три операции по трансплантации органов провели во львовской Клинической больнице скорой медицинской помощи, сообщил генеральный директор медучреждения Олег Самчук на своей странице в Facebook. Он рассказал, что донором стал 32-летний мужчина из Львовщины, который получил несовместимую с жизнью травму головы (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Разрешение на забор органов дали его мама и старшая сестра. Благодаря их решению шанс на жизнь получили сразу три человека. Сердце пересадили 48-летнему жителю Ивано-Франковской области, который уже три года болел и его собственный орган едва работал.

"Трансплантацию сердца наша команда уже традиционно выполняла совместно с командой Института сердца МОЗ Украины. Борис Тодуров, спасибо за постоянную поддержку и помощь", – написал Самчук.

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Пересадкой почек занималась команда львовских трансплантологов под руководством врача Максима Овечка.

Одну из них пересадили 43-летней жительнице Львовщины, которая болела с детства, а окончательно почки отказали 10 лет после рождения ребенка. Вторую – 46-летнему львовянину. Он четыре года был на гемодиализе и стоял в очереди на пересадку в Беларуси.

"Рад, что смогли помочь ему дома. Работаем для того, чтобы вскоре вообще никому из наших граждан не пришлось ехать за границу на трансплантацию!", – поделился эмоциями Самчук.

Львовские врачи почтили память донора, который, умирая, подарил жизнь другим. Соответствующее видео разместила на своей странице в Facebook активистка Ирина Заславец.

Напомним, авиация Нацгвардии и полицейские способствовали срочном транспортировке донорских органов из Запорожья в Киев.

Также OBOZREVATEL писал, что человек из Черкасской живет с чужим сердцем уже 15 лет : трансплантацию провели украинские врачи.