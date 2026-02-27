'Травма была критической': во Львове врачи спасли мужчине руку, которую он случайно отсек бензопилой

На Львовщине37-летний мужчина во время заготовки дров едва не потерял руку, когда бензопила выскользнула из его рук. Инструмент почти полностью перерезал левое предплечье, едва не сделав его калекой.

В дело вмешались хирурги Больницы Святого Пантелеймона, которые чудом спасли его руку. Детали спасения рассказали в пресс-центре Первого медицинского объединения Львова.

Как спасали мужчину

По данным медиков, полученная травма была критической: лезвия инструмента полностью перерезали артерии, повредили кости, сухожилия, мышцы и нервы. Поскольку руку уртимировал только эпидермис, спасать руку взялась большая мультидисциплинарная команда хирургов.

Работу начали хирурги-ортопеды. Они стабилизировали сломанные кости предплечья аппаратом внешней фиксации. Сосудистым хирургам досталась самая сложная работа — восстановить кровообращение, что было решающим этапом, ведь без циркуляции крови ткани бы быстро омертвели. К счастью, все сосуды удалось сшить заново.

"Сложность заключалась в восстановлении всех структур и, по сути, самой функции руки. Без восстановления кровообращения рука была бы нежизнеспособной и пришлось бы выполнять ампутацию. Только слаженная поэтапная работа мультидисциплинарной команды дала шанс ее сохранить", — объяснил заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Мелень.

В конце хирурги восстанавливали мягкие ткани. Для возобновления сгибательно-разгибательной функции руки, ушили поврежденные сухожилия и мышцы. Нервы подготовили к следующему оперативному вмешательству, которое произойдет через два месяца. Завершили операцию аутодермопластикой, закрыв дефект пересадкой кожи пациента.

Сейчас мужчину ждет длительная реабилитация. По словам врачей, трансплантат прижился, и уже постепенно восстанавливается моторика пальцев. Как говорят медики, в результате операции мужчина не только сумел сохранить руку, но и шанс на полное восстановление ее деятельности.

