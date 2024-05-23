Требует внимания: как правильно ухаживать за кожей головы

Комплексный подход требует не только традиционного ухода за кожей, но и внимания к уходу за волосами. Ведь кожа головы тоже требует внимания.

Поэтому не стоит забывать о необходимости ухода за кожей головы. Ведь этот участок тоже является продолжением вашей кожи, напоминает OBOZ.UA.

Разберемся с понятием подробнее

Те же продукты и методы ухода, которые поддерживают наилучший вид вашей кожи, также могут помочь вашим волосам и коже головы. Ведь скинификация волос стирает границы между волосами и уходом за кожей. Обратит внимание на гликолевую кислоту, которая хорошо известна своими отшелушивающими свойствами в уходе за кожей. Однако она также может использоваться для мягкого удаления мертвых клеток кожи, остановки перхоти и содействия росту волос.

Почему скинификация

Следует помнить, что, как и кожа, потребности волос и кожи головы каждого человека уникальны. Специалисты рекомендуют улучшить функцию кожи головы, а для этого иногда может понадобиться традиционная терапия для мягкого толчка. Сегодня формулы ухода за волосами предназначены для решения проблем со здоровьем кожи головы.

Как ухаживать за волосами

Сначала нужно определить, ваша кожа головы жирная, сухая или имеет перхоть, что поможет найти правильные продукты и лечение. Как и при уходе за кожей, сначала подготовьте ее, очистите и увлажните. Можно начать с обычного шампуня и кондиционера. Остановите выбор на продуктах, которые подойдут вашим волосам и улучшат его жизненную силу.

Получите специальное лечение

Не следует забывать, что здоровая кожа головы – это основа здоровых волос, поэтому следует применять препараты на основе гликолевой или салициловой кислоты. Ведь именно эти вещества помогают в удалении мертвых клеток кожи, уменьшают шелушение и сохраняют здоровую среду кожи головы. При необходимости легко найти специализированные решения, использующие принципы скинификации.

Сделайте это рутиной

Если вы хотите добиться заметного результата, следует делать процедуру отшелушивания кожи головы каждые 10–15 дней. При этом не забывайте маски для кожи головы раз в неделю, которые помогут увлажнить и успокоить кожу. Рекомендуется также использовать кондиционеры из SPF, чтобы защитить волосы от ультрафиолета. А при необходимости проконсультируйтесь со специалистом/дерматологом.

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