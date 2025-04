Тренировка для всего тела: эффективные упражнения для сжигания жира. Видео

Чтобы достичь своих фитнес-целей, важно использовать каждую минуту в тренажерном зале эффективно. Кроме того, вам не нужно тратить много времени на долгие тренировки, когда можно получить мощную фитнес-сессию всего за 15 минут.

В Eat This, Not That поделились быстрым комплексом силовых упражнений, которые доступны каждому. Эти упражнения для всего тела помогут вам сжечь калории и ускорить процесс похудения, даже если у вас мало времени.

Гантельная тяга

Возьмите гантели в обе руки, держите спину прямой, а пресс напряженным. Отводите бедра назад, а затем резко вытолкните их вперед, подняв гантели до плеч. Приседайте, пока бедра не будут параллельны полу, а затем резко вставайте, выталкивая гантели вверх. Снизьте вес и повторите 8 раз.

Планка с открытым подтягиванием

Начните упражнение из положения для отжиманий. Широко расставьте ноги, держа гантели, лежащие на полу. Сохраняйте пресс напряженным, сожмите ягодицы и подтяните одну гантель к бедру. Затем поверните ее вверх, вытягивая прямой рукой к небу. Опустите гантель в обратном порядке, вернитесь в исходное положение и выполните повторение с другой рукой. Выполните по 5 повторов на каждую руку.

Выпады назад с гантелями

Начните выполнять обратные выпады с подъемами на скамью, держа в руках по гантели. Сделайте обратный выпад, поставив одну ногу назад, а стопу на пол. Затем этой же ногой ступите через себя, поставив палец на скамью. Держите пресс напряженным, наклонитесь вперед и, отталкиваясь от пятки, поднимитесь, напрягая ягодицу. Вернитесь в исходное положение и выполните повторение с другой ногой. Сделайте 6-8 повторов на каждую ногу.

Жим гантелей

Возьмите гантели и держите их на уровне плеч, ладонями, направленными друг к другу. Поднимите гантели на половину, а затем опустите их назад и поднимите до конца. Это будет одно повторение. Выполните 8 повторов.

Скручивания гантелей с перетягиванием

Для выполнения сгибаний на бицепс с гантелями, возьмите гантели, держа грудь высоко, а пресс напряженным. Начните тянуть вес вверх по туловищу, отводя локти назад, пока ваши руки не будут на уровне груди. Напрягите бицепсы, а затем медленно опустите гантели до полного выпрямления рук и выполните следующее повторение. Сделайте 12 повторов.

Разгибание трицепса стоя с гантелями над головой

Для выполнения этого упражнения возьмите одну гантель обеими руками и поднимите ее над головой. Держите грудь высоко, а пресс напряженным. Опустите вес за голову до тех пор, пока ваши бицепсы не коснутся предплечий. Сделайте хорошую растяжку в нижней точке, а затем расправьте локти, напрягая трицепс, чтобы завершить движение. Выполните 10-12 повторов.

Подъемы ног над гантелью

Начните упражнение на подъем ног, поставив гантель перед собой. Выпрямите ноги и поставьте их вместе. Поднимите их на несколько сантиметров от пола, а затем поднимите их выше гантели. Поднимайте ноги вперед и назад, сохраняя напряжение в прессе на протяжении всего выполнения упражнения. Выполните 10 повторов.

Двойной жим гантелей

Лягте на спину, согните колени и держите пару гантелей. С прямыми руками поднимитесь, толкая руки к небу. Сильно напрягите пресс в верхней точке, а затем медленно опускайтесь обратно в исходную позицию. Выполните 10-15 повторов.

