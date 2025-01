Тренировка, которая необходима в 40 лет: как избавиться от круглого живота

Если с возрастом вам трудно избавиться от лишнего жира на животе, причиной для этого может быть не только неправильный стиль жизни, а подход к тренировкам. После 40 лет абдоминальный жир может накапливаться, что повышает риск серьезных заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые проблемы, а потому необходимо вовремя начать работу над собой.

Видео дня

Чтобы избавиться от этого жира, включите в свой распорядок здоровое питание, кардио и силовые тренировки, которые важнее кардио, ведь они способствуют наращиванию мышц, ускоряют метаболизм и помогают сжигать больше калорий. Какие упражнения стоит выполнять для преодоления лишнего жира, рассказали в Eat This, Not That.

Жим гантелей с приседанием

Начните упражнение, держа гантели на плечах. Сохраняйте корпус прямым, а пресс напряженным. Приседайте до уровня параллельно земле, а затем, нажимая на пятки, поднимайте гантели вверх. Вверху сожмите трицепс и контролируйте опускание веса назад к плечам. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Ряд с гантелями в позиции планки

Примите позицию для отжиманий, широко расставив ноги, держа гантели в каждой руке. Сохраняйте пресс напряженным и сожмите ягодицы, после чего поднимите одну гантель, направляя локоть к бедру и сокращая латеральные мышцы. Поверните гантель назад, а затем повторите движение другой рукой. Выполните 3 подхода по 6-8 повторений для каждой руки.

Болгарские сплит-приседания

Станьте прямо, положите заднюю ногу на скамью или диван, а переднюю отставьте на 60-90 см от опоры. Держа гантели, опустите тело вниз, контролируя движение, пока колено задней ноги почти не коснется пола, а переднее будет в позиции выпада. Затем поднимитесь, нажимая пяткой передней ноги, напрягая квадрицепсы и ягодицы. Выполните 3 подхода по 10 повторов на каждую ногу.

Подъем ног на наклонной скамейке

Лягте на тренажер, держась за ручки и прижмите поясницу к скамье. Поднимайте ноги до уровня живота, а затем как можно выше, максимально напрягая пресс. Медленно опустите ноги, сохраняя напряжение в мышцах и вернитесь в исходную позицию. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Тренировка на лестнице

Начните тренировку на лестничном тренажере. Если вы новичок, выбирайте комфортный темп, который сможете поддерживать в течение 15-20 минут. Со временем, когда выносливость улучшится, увеличивайте скорость или продолжительность тренировки до 30 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях с собственным весом для мужчин после 40.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.