Тренировка во время жары: о чем следует помнить
Поддерживать физическую форму необходимо вне зависимости от сезона и погодных условий. Тренировка летом имеет свои определенные преимущества и вместе с тем существенные недостатки из-за невыносимой жары и рисков, таких как обезвоживание и тепловой удар.
Как тренироваться не пренебрегая своим здоровьем согласно привычному расписанию дня? Предлагаем ознакомиться с некоторыми советами.
Тренируйтесь рано утром или вечером
Тренироваться лучше до или после пика солнечной активности. Это необходимо, чтобы не потерять больше жидкости, чем нужно и не нагрузить сердечно-сосудистую систему. Избегайте тренировки в период с 10 до 16 часов.
Не забывайте об увлажнении
Пейте воду перед тренировкой и делайте несколько глотков каждые 15 минут. Пить воду следует даже тогда, когда вы не испытываете жажды. Это поможет компенсировать потерянные электролиты и легче выполнять физическую нагрузку.
Выберите легкую одежду из хлопка
Для тренировок лучше отдать предпочтение легкой одежде, которая не сковывает движения и позволяет оставаться сухими как можно дольше. Также, обратите внимание на цвет ткани, так как темные цвета, как правило, поглощают больше тепла, чем светлые оттенки.
Не доводите до слабости и головокружения
Прислушивайтесь к своему телу, чтобы своевременно определить свои границы. Если вы чувствуете тошноту или слабость – немедленно прекратите тренировку. Перенапряжение может привести к напряжению и физическому истощению.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как учитываться от летней жары.
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