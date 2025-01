Тренировки для поддержания иммунитета: упражнения, которые сделают вас здоровее

Чтобы поддержать здоровье и иммунитет в разгар сезона болезней, следует придерживаться здорового питания, обогащенного клетчаткой, витаминами и минералами. Кроме того, обязательно отдыхайте и пейте достаточно воды, которая помогает восстанавливаться.

Включите в свой распорядок силовые тренировки с кардио для укрепления иммунитета, поскольку это поможет вам оставаться здоровым и предотвратить болезни в течение года. Какие упражнения вам в этом помогут, рассказали в Eat This, Not That.

Становая тяга с гирями

Поставьте ноги поза гирей, отведите бедра назад и присядьте, чтобы взять её. Убедитесь, что плечи остаются на уровне с рукояткой, а спина прямой. Держите корпус напряженным, толкайте пятками и бедрами, поднимая гирю и сгибая ягодицы в верхней точке. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Тяги с гантелями в наклоне

Для стабильности поставьте одну руку и колено на скамью. Возьмите гантель противоположной рукой, держа ладонь вверх, и опустите ее вниз. Подтягивайте гантель к бедру, сжимая спину в конце движения, сохраняя напряжение в корпусе. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Обратные выпады с гантелями

Возьмите по гантели в каждую руку и сделайте большой шаг назад одной ногой, держа пятку на полу. Опуститесь, пока заднее колено не коснется земли, и протолкнитесь вперед, поднимаясь. Сделайте 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Жим гантелей плечом

Для жимов от плеч, поднимите гантели ладонями друг к другу. Держите корпус стабильным, сжав ягодицы, и поднимите гантели вверх, сгибая плечи и трицепсы. Опускайте гантели контролируя движение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Бег на дорожке с наклоном

Установите наклон от 3,5 до 4 градусов и скорость до 8 км/ч. Начните бегать в этом режиме и держите темп в течение 15-20 минут. Со временем увеличивайте продолжительность тренировки, когда почувствуете комфорт с наклоном. Это поможет наращивать выносливость и избежать привыкания.

