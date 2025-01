Тренировки, несмотря на возраст: как эффективно улучшить мышечную массу

Наращивание и сохранение мышечной массы важны для защиты от возрастной потери мышц и поддержания энергии для ежедневных дел. Это также помогает укрепить метаболизм и выносливость, что улучшает жизнь.

Видео дня

Для эффективного наращивания мышц важно сочетать силовые тренировки, правильное питание, восстановление и гидратацию. Какой подход к восстановлению мышц способствует здоровому старению и повышению общей силы, рассказали в Eat This, Not That.

Приоритет для увеличения мышц с возрастом

Наращивание мышечной массы с возрастом важно для предотвращения саркопении. Регулярные силовые тренировки помогают улучшить функциональную силу, выносливость, баланс и снижают риск падений. Постепенный прогресс в этом направлении значительно повышает качество жизни.

Необходимость мышечной массы в возрасте

Наращивание мышц улучшает поддержку суставов, снижая риск остеопороза и артрита. Оно также помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровый вес и улучшает метаболизм. Кроме того, это способствует снижению риска хронических заболеваний и улучшает сердечно-сосудистое здоровье. С возрастом это позволяет сохранять мобильность и независимость.

Сочетание силовых тренировок с правильным питанием

Наращивание мышечной массы в любом возрасте требует сочетания силовых тренировок и правильного питания. Для максимального мышечного роста и укрепления силы важно включать в тренировки как силовые упражнения, так и те, что способствуют росту мышечных клеток (гипертрофии).

Учтите, что потребление белка важно для восстановления мышц, особенно с возрастом. А потому, включайте продукты с высоким содержанием белка, такие как яйца, орехи, чечевица, тунец, сыр, греческий йогурт и киноа. Такая сбалансированная диета с высоким содержанием белка, основных питательных веществ и надлежащим увлажнением обеспечивает лучшее восстановление и выносливость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как упражнения на скакалке ускоряют похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.