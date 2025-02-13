Тренировки после 50 лет: эффективные упражнения для борьбы со старением

Поддержка мышц в тонусе – один из главных секретов, позволяющий выглядеть и чувствовать себя моложе. Упражнения, направленные на укрепление мышц, могут значительно улучшить физическое самочувствие и предотвратить преждевременное старение.

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Издание eatthis.com поделилось самыми эффективными упражнениями для людей после 50 лет, которые помогут вам вернуть молодость и энергию. Добавляйте их в ваш тренировочный план и старайтесь выполнять по 3-4 раза.

Приседания с гантелями в руках

Возьмите одну гантель и держите вертикально перед грудью. Держите спину ровной, отведите бедра назад и выполняйте приседания, пока бедра не будут параллельны с полом. Поднимайтесь через пяти и ягодицы, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Румынская становая тяга

Держите пару гантелей перед собой. Прижимайте грудь к устойчивому положению, слегка согнув колени, отведите бедра назад и ведите гантели вниз по бедру. Как только почувствуете растяжение в задней части бедра, вернитесь в начальную позицию, сжимая ягодицы. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Жим гантелей на скамье

Лягте на скамью, возьмите пару гантелей и приподнимите их прямо над собой. Полностью выпрямите руки, держа лопатки прижатыми к скамье. Опустите гантели к груди, растягивая мышцы груди, а затем поверните ее вверх, сокращая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Ряды

Сядьте на гребной тренажер с широким хватом на ручке. Поставьте ноги на подножку, протяните руки вперед и выпрямите ноги. Подтягивайте ручку назад к бедрам, сильно сокращая спину, а затем выпрямите руки до конца для максимального растяжения мышц спины. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

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