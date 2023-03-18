Тревога повышает риск сердечных заболеваний и диабета у мужчин: исследование

Безумный темп современной жизни, синдром хронической усталости, нестабильность, ежедневные проблемы или нездоровые отношения стали сегодня привычными для большинства людей. Многочисленные факторы влияют на нас извне и приводят к постоянным переживаниям. Проживая жизнь в таком ритме, мы не задумываемся над возможными рисками для нашего здоровья. В то же время, чрезмерная тревога у мужчин среднего возраста может с годами повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета.

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Беспокойство может быть полезным и приводить к конструктивным действиям, однако бывает и неконтролируемым и мешает повседневному функционированию. Издание WebMd поделилось результатами последних исследований, указывающих на связь тревожности и развития серьезных заболеваний.

В ходе эксперимента под руководством доктора философии Левины Ли были проанализированы данные 1561 здоровых мужчин, которые не имели проблем с сердцем или диабета и выявляли разный уровень переживаний. С годами больше факторов риска кардиометаболических заболеваний отмечено у тех, кто имел чрезмерную тревожность. По мнению ученых, это может объясняться тем, что беспокойство связано с нездоровыми биологическими процессами, вызывающими развитие сердечных заболеваний и диабета.

К сожалению, люди не часто задумываются о долгосрочных перспективах негативных факторов для собственного здоровья, хотя необходимо наблюдать за такими категориями, как вес или артериальное давление уже в молодом возрасте. Кроме того, проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что поддержание психологического благополучия является потенциальным сдерживающим фактором развития сердечных заболеваний.

Поскольку 95% участников эксперимента были мужчинами, в будущем необходим дополнительный анализ влияния тревоги на работу сердца других категорий людей.

Конечно, каждый человек испытывает определенную тревогу за свою жизнь или близких, однако, если вы считаете, что находитесь в постоянном и сильном стрессе, стоит обсудить это со своим врачом или рассмотреть возможность работы с психотерапевтом – это может помочь обезопасить вас от серьезных заболеваний в пожилом возрасте.

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