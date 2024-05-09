Тревожные знаки вашего тела: запомните их во избежание проблем со здоровьем

В повседневной жизни мы быстро подмечаем признаки неисправностей в гаджетах, но мы склонны не замечать предупреждающие сигналы, поступающие от нашего собственного тела. Удивительно, но едва заметные изменения, которые на первый взгляд кажутся нормальными, на самом деле могут указывать на проблемы со здоровьем. News Bytes рассказал о симптомах, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Потеря веса

Хотя непреднамеренная потеря нескольких килограммов может показаться сбывшейся мечтой, на самом деле это может быть причиной для беспокойства. Психические заболевания, такие как депрессия, могут проявиться в виде неожиданного похудения. Более того, потеря значительного количества веса в течение нескольких месяцев может также указывать на серьезные заболевания, такие как лейкемия, рак поджелудочной железы, желудка, пищевода или легких.

Изменения в кишечнике и мочевом пузыре

Периодические изменения в работе кишечника и мочевого пузыря нормальные, но постоянные проблемы могут свидетельствовать о чем-то более тревожном. Частые диареи, например, могут свидетельствовать о наличии камней в желчном пузыре, тогда как изменения в стуле могут быть признаком заболевания раздраженного кишечника или рака толстой кишки. Повышенные позывы к мочеиспусканию могут указывать на серьезные инфекции мочевика или почек.

Родинка

Большинство родинок, небольших и круглых, обычно безвредны. Однако внезапное появление увеличивающихся в размерах и неправильной формы может вызвать беспокойство, особенно относительно меланомы, потенциально серьезного заболевания. Регулярный осмотр тела на наличие образований имеет немаловажное значение.

Эрозия зубов

Эрозия или повреждение зубной эмали часто остается незамеченной, поскольку редко вызывает боль. Однако она является индикатором гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Изменение цвета, а также внезапная чувствительность зубов могут быть сигналами, которые говорят что следует обратиться как к стоматологу, так и к гастроэнтерологу, чтобы устранить основную причину ГЭРБ.