Трюки с зеленым чаем: как превратить обычный напиток в энергетический эликсир

Зеленый чай – это не только вкусный напиток, но источник полезных свойств для организма. Для многих он является идеальным вариантом для начала дня, ведь дарит заряд энергии без резкого стимулирующего эффекта, как в случае с кофе.

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Однако не каждому вкус этого чая кажется достаточно насыщенным. Чтобы сделать его более вкусным и полезным, стоит добавить несколько простых ингредиентов, пишет eatthis.com.

Попробуйте к чашке зеленого чая добавить несколько кусочков свежего имбиря, немного меда, лимона и щепотку куркумы. Эти ингредиенты не только улучшат вкус вашего чая, но и могут положительно повлиять на пищеварение.

Имбирь и куркума известны своими противовоспалительными свойствами. Они также способны снизить чувство тошноты и помочь при хронической диспепсии (нарушение пищеварения). Лимон обеспечит ваш организм витаминами и придаст выразительный вкус. Что касается меда, помните, что хоть он и является натуральным продуктом, в его составе содержится добавленный сахар. Поэтому следите за его количеством в рационе.

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