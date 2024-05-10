Цветочная терапия: что известно об этой необычной философии на пути к здоровью

Для лечения нервного срыва, тревоги и стресса используют терапию Баха или цветочную терапию. Она отличается тем, что является естественной, неинвазивной формой лечения.

Эта методика отличается тем, что врач использует цветочные экстракты, чтобы помочь пациенту справиться с проблемами со здоровьем. OBOZ.UA расскажет больше о цветочной терапии.

Метод

Эссенциальная терапия, находка британского врача Эдварда Баха в 1920-х, открывает перед нами мир, где цветы не только украшают окружающее пространство, но и обладают мощной целебной силой для нашего тела и души. Бах верил в способность цветов уравновешивать наши эмоции и содействовать всеобщему психофизическому благополучию.

Этот метод основан на идее использования энергии цветов, выделяемой в жидкость, что становится основой эссенциальной терапии. Каждая цветочная эссенция несет в себе уникальные свойства, способные положительно влиять на разные аспекты нашего самочувствия и здоровья. Эссенциальная терапия Баха – это философия, приглашающая нас снова соединиться с природой и обрести внутренний баланс.

Разница

Несмотря на то, что цветочные эссенции производятся из растений, как и эфирные масла, готовятся они по-разному. Для изготовления цветочной эссенции необходимо погрузить цветы в природную родниковую воду, которую затем кипятят или ставят на солнце. В конце концов, цветочную эссенцию фильтруют и консервируют.

Тревога

Эссенциальная терапия подходит для всех возрастов и помогает снизить тревожность у детей. К примеру, цветочная терапия помогает успокоить ребенка во время посещения стоматологической клиники. Кроме того, эта терапия также помогает уменьшить беспокойство женщины с менопаузой.

боль

Кроме того, проведенные исследования свидетельствуют о том, что применение терапии Баха помогает облегчить боль. В самом деле, когда пациенты сосредотачивались на своем эмоциональном здоровье с помощью этой терапии, это помогло уменьшить чувство боли. Кроме того, снижение тревоги может помочь снизить восприятие боли.

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