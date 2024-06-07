Цветочная терапия: что следует знать об этом виде лечения

Цветочная терапия или фитотерапия - это форма альтернативной медицины, использующая растительные экстракты для улучшения физического, психического и эмоционального состояния человека. Это неинвазивная форма лечения облегчает различные симптомы и заболевания, а также помогает эмоциональному дисбалансу.

Цветочная терапия может использовать ароматы, настои, экстракты и эссенции растений. Как работает, узнавали в OBOZ.UA.

Разница между эссенцией и эфирным маслом

Эссенции из цветов и растений готовят путем их погружения в родниковую воду, оставляя их на солнце, что способствует максимальному извлечению энергии цветов. Финальным этапом приготовления является фильтрация, после чего эссенцию можно использовать по назначению. Следует отметить, что эфирные масла бывают разными и могут состоять из плодов, цветов и листьев растения, дистиллированных паром и могут быть смешаны с другими маслами.

Преимущества цветочной эссенции

Такое средство помогает преодолевать тревоги, стресс и онемение. Кроме того, эссенция может уменьшать боль у взрослых и особенно эффективно у детей. Такое средство способствует концентрации и улучшает работу мозга.

Как использовать и где взять

Эссенции из цветов бывают разной формы и назначения. Их можно использовать, добавляя в воду, потреблять в форме жевательной резинки, жидких спреях или таблетках. Также некоторые продукты можно наносить в виде кремов. Купить такой продукт можно в аптеке или в специализированном интернет-магазине.

Побочные эффекты

Специалисты утверждают, что цветочная терапия абсолютно безопасно, однако следует учитывать возможную аллергическую реакцию на компоненты и концентрацию продукта. Кремы для кожи на основе цветочных эссенций также могут вызвать сыпь на коже.

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