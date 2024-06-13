Тыквенные маски для обогащения кожи

Тыква превосходит свою роль кулинарного лидера. Кроме того, он еще и отличное средство по уходу за кожей. Наполненный бета-каротином, необходимыми витаминами и природными ферментами, он является невоспетым героем для здоровья кожи.

Используйте тыкву в масках для лица, чтобы не только осветить, но и восстановить цвет лица. Мы собрали для вас рецепты простых тыквенных масок для лица, чтобы естественным образом обогатить кожу и получить сияющий вид.

Маска из тыквенного пюре и меда

Чтобы увлажнить и успокоить кожу, смешайте две столовых ложки свежего тыквенного пюре с одной столовой ложкой меда. Мед как естественный увлажнитель прекрасно удерживает влагу в коже. Аккуратно нанесите данную смесь на лицо и оставьте на 15 минут.

После смывания вы заметите, что ваша кожа стала мягче текстуры и имеет омолодленный, сияющий вид.

Отшелушивающий скраб из тыквы и коричневого сахара

Чтобы мягко удалить омертвевшую кожу, смешайте две столовые ложки тыквенного пюре со столовой ложкой коричневого сахара. Альфа-гидроксикислоты тыквы освежают кожу, а гранулы коричневого сахара счищают тусклую поверхность.

Для достижения наилучших результатов добавляйте этот натуральный отшелушивающий скраб к своей процедуре ухода за кожей раз в неделю, и вы будете вознаграждены гладким, сияющим цветом лица.

Осветительная маска из тыквы и йогурта

Чтобы осветить цвет лица, смешайте две столовых ложки тыквенного пюре с одной столовой ложкой натурального йогурта. Содержащаяся в йогурте молочная кислота помогает осветить гиперпигментацию для более сияющего вида.

Нанесите маску на лицо и оставьте на 20 минут. Когда смоете ее, вы увидите кожу, которая не только станет ярче, но и будет иметь более ровный тон.

Успокаивающая маска из тыквы и овсянки

Люди с чувствительной или раздраженной кожей могут воспользоваться смесью из двух столовых ложек тыквенного пюре и одной столовой ложки молотой овсянки. Природные противовоспалительные свойства овсянки уменьшают красноту и успокаивают раздражение.

Мягкий пилинг этой маски помогает освежить поверхность кожи. При регулярном применении ваша кожа будет выглядеть сияющей и заметно свежей.

Ранее OBOZ.UA опубликовал многочисленные полезные свойства тыквы.

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