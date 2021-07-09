У пациентов с инсультом за 10 лет до болезни отмечали особые изменения в организме

В Нидерландах ученые сообщили, что пациенты с инсультом демонстрировали явные психические признаки надвигающегося болезненного состояния за 10 лет до того, как произошла беда.

Исследователи изучили данные 14 712 человек, за которыми наблюдали 28 лет. Каждый доброволец прошел серию психологических, физических тестов и судебно-медицинское интервью, передает Daily Mail.

Тесты включали в себя проверку памяти, беглость речи, время реакции. Также проверяли способность справляться с домашними делами, готовить, убирать и вести личные финансы.

Исследование показало, что у людей наблюдалось более быстрое снижение умственных способностей и снижение способности выполнять повседневные задачи, такие как вычисление и приготовление пищи.

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Ученые пояснили, что обнаружение этих ранних сигналов может позволить пациентам снизить риск инсульта, ведя более здоровый образ жизни или пробуя новые лекарства.

Отмечается, что 1662 участника наблюдения пережили первый свой инсульт, средний возраст наблюдаемых был 80 лет. Результаты тестов у этих людей стали хуже за много лет до инсульта – в некоторых случаях за 10 лет. А за год-два резко снизилась способность справляться с бытовыми делами.

Согласно исследованию, больше всего инсульту подвержены пациенты женского пола, а также люди с низким уровнем образования. Кроме того, важную роль играет ген APOE – считается, что он также ответственен за развитие болезни Альцгеймера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Кембриджского университета установили связь между коронавирусом и инсультом – острым нарушением мозгового кровообращения.