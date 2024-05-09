У вас низкий гемоглобин: 4 верных способа его повысить

Гемоглобин – железосодержащий белок, отвечающий за перенос кислорода по организму. Его низкий уровень в крови связан с несколькими видами анемии разной степени тяжести.

Слабость, одышка, головокружение – лишь некоторые симптомы, характерные для людей с низким гемоглобином.

Если вы страдаете от нехватки гемоглобина, вот несколько эффективных способов от OBOZ. UA, как повысить его уровень.

Ешьте продукты богатые железом и принимайте железосодержащие добавки

Железо увеличивает производство гемоглобина, а значит и количество красных кровяных телец. Логичное решение в таком случае – употреблять продукты богатые этим элементом.

В первую очередь это брокколи, зеленые листовые овощи, стручковая фасоль, яйца, мясо, рыба. Можно также принимать добавки с железом, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Употребление продуктов богатых витамином С улучшает усвоение железа

Эффективное усвоение железа не менее важно, чем употребление содержащих его продуктов. Для этого включите в рацион продукты, содержащие витамин С – цитрусовые, клубнику, гранаты и листовую зелень.

Вы также можете проконсультироваться со специалистом и принимать добавки с витамином С.

Избегайте употребления продуктов, блокирующих всасывание железа

Чтобы получить максимальное количество железа, избегайте продуктов, препятствующих его усвоению. Поэтому сократите потребление кофе, чая, вина и пива.

Также лучше ограничить потребление богатых кальцием продуктов – молочных соевых бобов и семян. Однако не исключайте их полностью.

Физические нагрузки способствуют выработке гемоглобина

Когда мы тренируемся, организм вырабатывает больше гемоглобина, чтобы удовлетворить возросшую потребность в кислороде. Поэтому, если вы ведете малоподвижный образ жизни, начните с ходьбы и переходите к бегу трусцой.

Затем постепенно увеличивайте темп. Тренировки умеренной и высокой интенсивности дадут еще лучший результат.

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