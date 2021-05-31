Ученые изобрели 'сахарную бомбу' против рака

Ученые из Шотландии сообщили, что успешно провели испытание препарата, который может убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани.

Новое средство ученые назвали "сахарной бомбой", пишет Mirror. Исследователи протестировали лекарство на глиобластоме, которая является наиболее распространенным типом рака мозга. Тесты показали, что "сахарная бомба" уничтожила клетки в опухоли за считанные секунды. Но препарат также может быть использован для лечения опухолей груди, простаты и легких.

Ученые пояснили, что раковые опухоли нуждаются в "пище" для распространения, поэтому они потребляют "сахарную бомбу", внутри которой находится лекарство. Так, специалисты из Эдинбургского университета объединили молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы заставить злокачественные клетки проглотить ее.

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Опыты были проведены на клетках рыбок данио и человека. Однако исследователи подчеркнули, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, является ли это безопасным и быстрым методом лечения рака на ранних стадиях и устойчивых к лекарствам бактерий.

Ученые надеются, что с этим открытием новое лечение увеличит выживаемость, а также избавит пациентов от необходимости проходить химиотерапию.

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