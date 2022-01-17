Ученые нашли способ победить ВИЧ: четверо подопытных мышей полностью излечились от болезние

Американские ученые сделали еще один шаг к тому, чтобы вылечить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Они провели исследование, во время которого сумели очистить клетки, где обычно вирус находится в спящем состоянии.

Работу проводили на мышах – четыре мыши из десяти полностью избавились от болезни. Таким образом группа исследователей под руководством Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе улучшила метод, разработанный ими в 2017 году. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Так, в 2017 року назад ученые начали тестировать вещество SUW133 – модулятор протеинкиназы. Тогда результаты показали, что SUW133 может активировать спящий в клетках ВИЧ. После активации такие клетки можно уничтожить. Тогда за сутки удалось уничтожить до 25% инфицированных клеток.

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Теперь же в SUW133 добавили природные киллеры – лимфоциты, которые уничтожают внутриклеточные бактерии и вирусы. Этот метод оказался эффективным на 40%. Его тестировали на мышах, зараженных вирусом, в течении пяти дней.

Вместе с экспериментальной терапией животным давали антиретровирусные препараты, а затем прекратили их использование. У четырех из мышей вируса в крови не обнаружили.

Исследователи говорят, что уничтожены были именно неактивные очаги ВИЧ в клетках. В то же время у мышей, которые лечились только SUW133, после отмены антиретровирусных препаратов ВИЧ стал снова определяться в крови.

"Результаты подтверждают концепцию терапевтической стратегии полного устранения ВИЧ из организма – задачи, которая была почти непреодолимой в течение многих лет", – отметила Джоселин Ким, автор исследования.

Далее специалисты планируют модифицировать подход, чтобы попытаться вылечить от ВИЧ всех мышей. А перед тем, как перейти на студию клинических исследований у человека, ученые проведут дополнительные исследования на обезьянах.

Вирус иммунодефицита человека – опасное неизлечимое вирусное заболевание, поражающее иммунную систему человека. Источником инфекции являются инфицированные люди. Основной путь передачи половой, также можно заразится вирусом через кровь, при переливании крови и ее компонентов и от матери к ребенку.

ВИЧ-инфекция считается неизлечимой болезнью. Однако в мире есть люди, организм которых справился с вирусом иммунодефицита самостоятельно. Пока официально подтвержденных вылечившихся двое.

Вместе с тем, ранее ученые заявили, что ВИЧ-инфицированный 36-летний мужчина из Сан-Паулу в Бразилии может стать третьим человеком в мире, излечившимся от заболевания. По словам ученых, курс лечения с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3) уменьшил количество вирусных частиц до нуля, пишет Science.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае тестируют препарат против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) под названием Azvudine для лечения коронавируса. В настоящее время заканчивается III фаза клинических испытаний.