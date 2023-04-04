Ученые назвали 7 продуктов, способных предупреждать рак

Здоровье – самая ценная вещь в мире, именно поэтому его сохранению стоит уделить наибольшее внимания. К сожалению, одного нашего желания бывает мало для предотвращения серьезных заболеваний. Так, онкологические заболевания уже много лет являются одной из основных причин высокой смертности людей всей планеты. Несмотря на достижения науки в области профилактики и лечения, рак и сегодня уносит множество человеческих жизней. Однако мы все-таки способны влиять на риск развития болезни.

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О необходимости правильного питания мы слышим каждый день, однако не всегда задумываемся над тем, насколько оно действительно важно. Конечно, ни одна диета не способна предотвратить развитие онкологии, однако есть продукты, которые помогают снизить ее риск. Издание AARP опубликовало их список.

Не существует волшебного блюда, которое надежно защитит вас от серьезных заболеваний, однако наполнение ежедневного рациона полезными продуктами, которые повышают защитные силы организма, помогают удержать постоянный вес, уменьшают воспаление и способствуют здоровью кишечника, могут снизить риск развития рака.

Кроме того, ученые утверждают, что неправильное питание, лишенное овощей, фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов, может стать причиной 5% новых инвазивных раковых заболеваний в мире.

Так какие продукты должны быть в рационе?

Бобовые

Согласно обзору The Journal of Nutrition, для полноценной работы организма важно каждый день получать с пищей белки, клетчатку, цельнозерновые продукты и некрахмалистые фрукты и овощи. Бобовые же (фасоль, горох, чечевица и др.) содержат все из перечисленного.

Благодаря содержанию белка и клетчатки, а также малому количеству жира, они способствуют здоровому пищеварению и работе кишечной системы, что, в свою очередь, может снижать риск колоректального рака.

Грецкие орехи

Все орехи содержат клетчатку, полезные жиры и белок – составляющие, необходимые для здоровья человека. Кроме того, некоторые из них обогащены другими веществами, например миндаль – кальцием, а грецкие орехи – витамином Е. Этого уже достаточно, чтобы говорить о пользе их потребления.

В то же время, анализ имеющихся исследований, опубликованный Cancer Epidemiology, Biomarkers and Preventions, указывает на существование защитного эффекта орехов, особенно от развития рака пищеварительной системы.

Брокколи

Овощи семейства крестоцветные (брокколи, цветная и брюссельская капуста) играют важную роль в снижении онкологических заболеваний, поскольку имеют молекулу, деактивирующую ген, оказывающий влияние на развитие нескольких видов рака. Так, недавние исследования свидетельствуют о способности этих овощей подавлять рост опухолей.

Грибы

Анализ, проведенный учеными среди более 19 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, показал, что те, кто потреблял около четверти чашки грибов ежедневно, имел на 45% более низкий риск развития рака по сравнению с теми, кто этого не делал.

Это может быть связано с тем, что грибы содержат витамины, антиоксиданты и питательные вещества, защищающие клетки организма и вынуждающие иммунную систему работать должным образом.

Ягоды

Клубника, черника, малина и ежевика обогащены растительными соединениями, которые предотвращают развитие раковых клеток. Диетологи отмечают, что при регулярном употреблении ягод фитохимические соединения взаимодействуют с питательными веществами и полезными бактериями организма и помогают ему бороться с хроническими заболеваниями.

Кроме того, они не содержат большого количества калорий и не влияют на вес, в то время как избыточная масса тела является причиной около 7% всех смертельных случаев от рака.

Овсянка

Простая и привычная каша может оказаться очень полезной. Кроме того, что она является одним из цельнозерновых продуктов, необходимых для здоровья человека, в его состав также входят антиоксиданты и фитоэстрогены, оказывающие положительное влияние на организм, например, способные снижать риск развития остеопороза, сердечных заболеваний и рака молочной железы.

Кроме овсянки, подобными качествами наделены бурый рис, булгур, ячмень, кукуруза и т.д.

Помидоры

Все свежие овощи и фрукты безусловно полезны для организма человека. Однако помидоры могут быть более полезными в приготовленном виде, например соке или пасте. Это связано с тем, что уровень ликопина – каротиноида, который отвечает за красный цвет томатов и способен бороться с раком, выше, чем в свежих продуктах.

Для лучшего усвоения рекомендуется добавлять к потреблению помидоров полезные жиры, поскольку ликопин – жирорастворимое питательное вещество.

Рак – серьезное и опасное заболевание, которое уже унесло множество человеческих жизней. Наука и медицина не стоят на месте и продолжают искать способы профилактики и лечения онкологических недугов. Однако уже сегодня каждый из нас способен внести свой вклад в эту борьбу. Для этого прислушайтесь к советам специалистов и сбалансируйте свой рацион, наполнив его продуктами, оказывающими целебное воздействие.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о чрезвычайном свойстве грибов. Ученые утверждают, что регулярное потребление грибов может на 45% защищать человека от развития онкологических заболеваний.