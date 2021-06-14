Ученые назвали две острые специи для сжигания жира на животе

Ученые предложили бороться с висцеральным жиром, скапливающегося вокруг органов брюшной полости, при помощи острых специй – имбиря и перца чили.

Как пишет Express, исследование, опубликованное в Национальной библиотеке медицины США, определило влияние имбиря на похудение при лишнем весе и ожирении. Эта специя, которая славится своими противовоспалительными свойствами, в борьбе с ожирением уменьшает аппетит и окислительный процесс.

Видео дня

Кроме того, имбирь ускоряет переработку пищи органами ЖКТ и нормализует уровень сахара в крови, что также важно при потере висцерального жира.

Также выяснилось, что употребление имбиря помогает сжигать жир, корректировать пропорции бедер и талии, понизить уровень глюкозы натощак.

В то же время ученые из Университета Лаваля (Канада) заявляют, что перец чили, который содержит активное острое вещество капсаицин, также способствует сжиганию жира и снижению аппетита.

Он стимулирует пищевой термогенез – процесс превращения пищи в тепло, что также помогает похудеть и уменьшить объемы фигуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии ранее обнаружили удивительное воздействие перца чили на здоровье – одной из самых известных и популярных специй, которая является частью рациона человека на протяжении тысячелетий.