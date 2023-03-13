Ученые назвали факторы, влияющие на сжигание калорий во время тренировок

Всякий раз, когда мы пытаемся похудеть, выбираем интенсивность упражнений или заботимся о здоровье, мы слышим о калориях. Пожалуй, каждый человек в разные периоды своей жизни интересовался их подсчетом. И это правильно, поскольку калория – основная единица энергии, используемая нашим телом не только во время активной нагрузки, но даже во время сна. Сжигание калорий у каждого происходит по-своему, и не на все мы можем воздействовать.

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Все процессы в организме, отвечающие за расщепление питательных веществ для получения энергии, составляют метаболизм человека, и у каждого он неповторим. Издание EveryDayHealth рассказало, какие именно факторы влияют на сжигание калорий.

Метаболические процессы чрезвычайно сложны и происходят под влиянием различных факторов, поэтому не следует ориентироваться на кого-либо в скорости похудения или наборе мышечной массы. По мнению экспертов, существует несколько факторов, которые имеют наибольшее влияние на сжигание калорий.

Вес

Общеизвестна информация о том, что, чем больше вы весите, тем больше калорий сжигаете. Это обусловлено тем, что даже на обычное движение вашего тела при большом весе тратится больше энергии. Кроме того, ваши внутренние органы тоже имеют больший размер, поэтому для их работы требуется больше энергетических затрат как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя.

Этот факт объясняет, почему при меньшем весе потеря лишних килограммов происходит медленнее или даже может приостановиться. В то же время, следует помнить, что даже замедление похудения не повод отказаться от тренировок, поскольку, по данным ученых, улучшение кардиореспираторной выносливости полезно для общего здоровья и снижает риск преждевременной смерти.

Мышечная масса

По свидетельству спортивного диетолога, доктора медицинских наук Дженаеда Броделла, мышечная ткань сжигает больше калорий, чем жировая. Именно поэтому для большего сжигания калорий действенны упражнения на увеличение мышечной массы, поскольку в этом случае вашему организму нужно производить больше энергии для поддержания скорости, с которой сокращаются мышцы.

Поэтому, если вы стремитесь к ускорению сжигания калорий, следует рассмотреть возможность увеличить интенсивность силовых тренировок.

Пол

Обычно вне зависимости от интенсивности физической нагрузки мужчины сжигают больше калорий, чем женщины. Это объясняется их большим весом тела и мышечной массой от рождения. Поэтому даже в состоянии покоя они способны тратить на 5-10 процентов больше калорий, чем женщины.

Кроме того, женщины физиологически склонны к отложению большего количества жира для производства гормонов и способности рожать детей. Поэтому некоторые данные свидетельствуют о том, что для поддержания общего состояния здоровья мужчинам необходимо не менее 2-5% жира в организме, а женщинам – не менее 10-13%.

Возраст

С годами люди имеют тенденцию к потере мышечной массы, что в свою очередь приводит к замедлению метаболизма. Это может быть связано с тем, что тело становится более устойчивым к гормонам, синтезирующим выработку белка – необходимого элемента для поддержания мышц.

В то же время это не означает, что сжигание калорий будет происходить на одинаковом уровне в течение всей взрослой жизни. Исследование показывает, что метаболизм стабилизируется в возрасте от 20 до 60 лет и только потом начинает снижаться. Это означает, что благодаря регулярным силовым нагрузкам можно увеличить мышечную массу, что поможет с возрастом сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Уровень физической подготовки

Видимо, вы замечали, что со временем выполнять упражнения становится все легче. Это можно объяснимо тем, что тело адаптируется к выбранной нагрузке. Однако это влияет и на сжигание калорий.

Поскольку после адаптации для достижения цели вам нужно меньше энергии, то в процессе тренировки и калорий сжигается меньше. Поэтому для получения результата интенсивность физической активности нужно пересматривать и наращивать.

Интенсивность тренировок

Интенсивность, с которой вы выполняете упражнения, имеет большое значение. Ведь, выполняя одинаковое упражнение с разной интенсивностью, два человека будут сжигать разное количество калорий.

Даже при невысокой интенсивности тренировки окажут положительное влияние на общее самочувствие, в том числе уменьшат тревожность и улучшат работу сердечно-сосудистой системы. Однако добавление упражнений с высокой интенсивностью только улучшит это действие и увеличит сжигание калорий.

Как видим, метаболизм – непростой процесс человеческого организма, и нет необходимости беспокоиться о том, на что мы не можем повлиять. Однако знание определенных правил и регулярные физические нагрузки позволят не только сжечь накопленные калории, но и значительно укрепить здоровье, предотвратить прогрессирование болезни и сохранить здоровье на долгие годы.

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