Ученые назвали напиток, который может повысить риск развития рака: результаты исследования

Казалось бы такой здоровый напиток, как молоко, может повышать риск возникновение онкологических заболеваний. У женщин, которые часто пьют молоко, риск заболеть раком груди может быть повышен на 80%.

Как написал Еxpress, со ссылкой на исследование, финансируемое Национальным институтом рака Великобритании и Всемирным фондом исследований рака Соединенного Королевства, ученые забили тревогу по поводу потребления молока. Речь идет об ежедневном его приеме.

Свои опасения исследователи высказали проанализировав изучив медицинские карты более чем 50 000 женщин за восьмилетний период. Они проанализировали возраст женщин, их способ жизни, репродуктивные функции, стиль питания, вредные привычки, физическую активность. При этом они искали связь возникновения рака и сои, но, в ходе исследования, сделали коррекцию с поправкой на молоко.

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"При этом стало ясно, что мы должны внести поправки на молочные продукты. Команде не удалось установить связь между соей и раком груди, но результаты показали, что виной всему молоко", – сказали ученые.

Среди участников, у всех из которых не было рака в начале исследования, у 1057 со временем развился рак груди.

"Исследование показало, что ежедневное употребление молочного молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80 процентов", – сказано в документе.

При этом ученые добавили, что риск возникал даже при относительно низких дозах употребления молока.

"Даже если женщина пила менее чашки в день, риск рака груди возрастал", – уточнили ученые.

При этом они отметили, что при употреблении двух-трех чашек в день риск увеличивался с 70 до 80 процентов.

"Этот эффект потенциально может быть связан с естественными стимуляторами, содержащимися в молоке, которые способствуют росту и делению клеток. Эти стимуляторы повышают уровень фактора роста IGFI (инсулиноподобный фактор роста), который сильно влияет на риск рака груди", – объяснили эксперты.

В то же время они отметили, что данные выводы требуют дополнительных исследований. И упомянули, что у ученых есть противоречивые сведения, например, о снижении риска рака при употреблении молочных йогуртов, а также возрастании рисков при употреблении сыра Чедер.

В статье также сказано, что онкологические заболевания в последнее время стали выявляться на более поздних сроках, и этому способствовала пандемия, когда медицинские службы были сосредоточены на оказании помощи больным коронавирусной инфекцией. Ученые призвали медиков вернуться к нормальному графику обследования и лечения онкологических больных.

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