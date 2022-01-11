Назван напиток, который ускоряет обмен веществ и может способствовать похудению

Висцеральный жир в брюшной полости опасен тем, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако есть напиток, способный бороться с ним.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на представителя Чайной консультативной группы, поддерживаемой чайной отраслью Великобритании, Тима Бонда, самое большое различие между подкожным и висцеральным жиром заключается в том, что последний невидим для глаза. А это означает, что его нельзя удалить хирургическим путем, но риски, которые он вызывает, можно уменьшить, регулярно употребляя чай ройбуш.

"Данный чай может помочь уменьшить количество висцерального жира за счет ускоренного метаболизма жиров и блокирования образования новых жировых клеток", – отметил Бонд.

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Он рассказал, что чай ройбуш известный своим ярким древесным привкусом. Его традиционно готовят путем ферментации листьев цветущего кустарника Aspalathus linearis.

Активный ингредиент такого чая – аспалатин. Он помогает снизить уровень гормонов стресса, вызывающих чувство голода и накопление жира. Растение также является богатым источником антиоксидантов, которые помогают регулировать метаболизм в организме.

Бонд подчеркнул, что данный чай может служить лишь хорошим дополнением к правильному питанию и физическим упражнениям. Говоря о сильных сторонах чая ройбуш ,он сказал, что тот по своей природе сладкий и не требует подсластителей, "что уже является плюсом напитка".

В свою очередь, доктор Ханель Сади-Ван Гийсен из отделения медицинской физиологии Стелленбосского университета объяснила, что воспаление и окислительный стресс являются признаками накопления висцерального жира, но чай ройбуш увеличивает метаболизм жиров и помогает блокировать образование новых жировых клеток.

Специалист отметила, что употребление всего одной или двух чашек ройбуша в день может помочь предотвратить образование опасного брюшного жира, а также нормализовать вес, о чем свидетельствуют исследования.

Медики все же акцентировали, что главными в борьбе с висцелярным жиром должны стать физические нагрузки и соответствующая диета, которую необходимо подобрать с лечащим врачом.

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