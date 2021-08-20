Ученые назвали причину непреодолимой тяги к спиртному

В головном мозге найдена группа нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя. Биологи из Швеции провели исследования на крысах.

Об этом пишет журнал Science Advances. Для опытов были отобраны животные, которые были склонны к употреблению спиртного.

В своей научной работе исследователи изучали нейронные сигналы мозга. Сперва подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Потом вместе с подачей алкоголя крысы получали удар током. Однако около трети крыс продолжали жать на кнопку, несмотря на разряды электричеством.

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Биологи пояснили, что нашли небольшой участок нервных клеток в мозге, который активизировался перед нажатием на кнопку. Эти клетки, расположенные в миндалевидном теле их мозга, определяли разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

"Мы не представляли, что такая небольшая группа нервных клеток может нести столь решающую роль в поведении", – рассказал профессор психиатрии из Университета Линчепинга Маркус Хайлиг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые определили три периода в жизни человека, когда алкоголь для его организма является наиболее опасным.