Ученые назвали признак рака, который может проявляться на ногтях

В некоторых случаях признаки рака легких могут проявляться на ногтях. Тревожным знаком могут бытьизменение цвета или формы ногтевой пластины.

Как рассказал Еxpress, рак – относится к группе заболеваний, вызванных быстрым и неконтролируемым размножением клеток. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) недавно активизировала усилия по повышению осведомленности о признаках болезни, чтобы снизить уровень смертности в течение следующих нескольких лет.

В частности, специалисты призвали пациентов обращать внимание на необычные изменения в организме, прибегать к услугам скрининга, чтобы повысить свои шансы на излечение. Говоря о симптоматике онкологии, эксперты рекомендовали обращать внимание на ногтевые пластины, так как видимые изменения на них могут свидетельствовать о раке легких, говорится в исследовании.

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Ученые объяснили, что онкологию можно распознать, присмотревшись к ногтям. Кроме того, при заболевании пальцы часто отекают.

"Ногти приобретают приподнятый, округлый вид", – пояснили специалисты.

Хотя причина изменения формы ногтей остается неизвестной, исследователи полагают, что это может быть связано с усилением притока крови к конечностям тела.

"Это может привести к накоплению жидкости в тканях конечностей и деформации в этой области", – предположили эксперты.

Они же предупредили, что во многих случаях данное заболевание спровоцировано курением, как активным, так и пассивным.

"Если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящих", – предупредили в NHS.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул объяснил, как можно понять, что у человека рак легких, а не коронавирус.