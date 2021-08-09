Ученые назвали простой перекус, который может продлить жизнь человека

Ежедневная доза орехов может помочь продлить жизнь человека. Они способствуют поддержанию здорового веса, уменьшают риск сердечных заболеваний и могут предотвратить развитие рака.

К таким выводам пришли ученые Гарвардского университета в результате двух исследований, отчет о которых был опубликован в Медицинском журнале Новой Англии, сообщает Express. Они подтвердили, что люди, которые ежедневно ели орехи, с меньшей вероятностью умирали от онкологических, сердечных и респираторных заболеваний.

"Мы обнаружили, что люди, которые ели орехи каждый день, жили дольше и здоровее, чем те, которые этого не делали", – сказал соавтор исследования доктор Френк Ху, профессор питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.

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В ходе исследования выяснилось, что вероятность умереть у тех, кто ежедневно употреблял орехи, была на 20 процентов меньше, чем у тех, кто их избегал. Это связано с тем, что состав этого плода – клетчатка, полезные жиры, витамины, минералы и фитохимические вещества – может обеспечивать "кардиозащитные, антиканцерогенные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства".

Дополнительным бонусом ученые назвали поддержку веса, благодаря тому, что орехи подавляют чувство голода, впитывая влагу в желудочно-кишечном тракте и заставляя человека чувствовать себя сытым.

Также исследования показали, что людям, подверженным риску сердечного приступа нужно соблюдать здоровую диету, включающую орехи, поскольку они:

Снижают уровень липопротеинов низкой плотности, холестерина и триглицеридов в артериях;

Улучшают здоровье слизистой оболочки артерий

Снижают риск образования тромбов, которые могут привести к сердечному приступу и смерти.

Напомним, ранее диетолог Оксана Скиталинская рассказала о "финском чуде", которое помогло финнам преодолеть болезни и увеличить продолжительность жизни. Все, что для этого необходимо, – есть больше фруктов и овощей, минимизировать употребление сладостей и соли. И, конечно же, достаточно двигаться.

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