Ученые назвали серьезную опасность приготовления пищи на дровах и углях

Приготовление пищи на твердом топливе грозит опасными заболеваниями глаз, которые могут привести к слепоте. В частности, повышается риск конъюнктивита, катаракты и DSCIC на 32, 17 и 35 процентов, соответственно.

Соответствующие выводы сделали ученые Оксфордского университета в Великобритании и Пекинского университета в Китае, исследование которых опубликовано в журнале Plos Medicine. В процессе эксперимента около полумиллиона взрослых китайцев прошли опрос о пищевых привычках.

Анализируя данные, специалисты проследили за последующей госпитализацией участников в связи с серьезными заболеваниями глаз. За десять лет наблюдения среди них было обнаружено 4877 случаев заболеваний конъюнктивы, 13408 – катаракты, 1583 заболеваний склеры, роговицы, радужки и цилиарного тела (DSCIC), а также 1534 случая глаукомы.

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Как правило, потребителями твердого топлива – дрова или угля – были пожилые женщины, сельские жители, сельскохозяйственные рабочие и курильщики. При этом, несмотря на высокий риск названных заболеваний, среди них не называют глаукому.

Причиной высокого риска заболеваний ученые называют воздействие высоких уровней мелких твердых частиц (PM2.5) и оксида углерода, который может повредить поверхность глаза и вызвать воспаление.

Исследователи отметили, что переход на чистые виды топлива снижает риски заболеваний.

Напомним, профессор Оксана Витовская рассказала, как отличит коронавирус, симптомом которого может быть покраснение глаз, от коньюктивита, при котором тоже происходит воспаление слизистой.

"Предварительно выяснить, из-за чего глаза покраснели, беспокоят боль и рези, можно и самому. Если человек, проснувшись утром, видит, что глаза закисли, и он с трудом разлепил веки, есть много желтоватой слизи, то это бактериальный конъюнктивит", – отметила она.

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