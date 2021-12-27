Ученые обнаружили новый симптом наиболее опасного вида рака

Симптомом рака поджелудочной железы может быть ощущение щекотки под ребрами. Это достаточно агрессивный вид рака, поскольку 95% больных пораженных им умирают в течение пяти лет после его обнаружения.

Как рассказал Еxpress, симптомы рака поджелудочной железы достаточно известны – боль в животе, отсутствие аппетита и потеря веса. Однако ученые заявили еще об одном, ранее неизвестном признаке этого заболевания. Это могут быть странные ощущения под ребрами, похожие на щекотку.

Специалисты некоммерческой организации, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира Mayo Clinic отмечают, что на рак поджелудочной железы указывают боли в животе, которые отдают в спину, отсутствие аппетита и внезапная потеря веса.

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Однако специалисты британского медицинском журнале BMJ уверены, что у рака поджелудочной железы могут быть и не типичные симптомы. В частности, в журнале рассказывается о пациентке по имени Рейчел, которая обратилась к лечащему врачу из-за боли под ребрами, которую она списала на растяжение. После тщательного осмотра, который также включал пальпацию, прослушивание сердца и легких, женщине рекомендовали обратиться к кардиологу. Эффекта это не принесло.

Далее врач направил Рейчел к специалисту, который провел эндоскопию и сделал снимок, но рака не заподозрил, предположив грыжу пищевого отверстия. После повторного изучения снимков, медик пришел к выводу, что у пациентки опухоль посередине поджелудочной железы и вторая – в печени.

И хотя Рейчел изначально говорила о боли, другие пациенты с той же проблемой, по информации Health Talk, рассказывают о "щекочущих" или "пульсирующих" ощущениях.

По данным The Pancreas Foundation, небольшую долю случаев рака поджелудочной железы называют раком островковых клеток. В этом случае поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина, что ведет к низкому уровню сахара в крови. Как следствие, пациенты могут испытывать озноб, мышечные спазмы и диарею.

Специалисты согласились, что рак поджелудочной достаточно тяжело излечим и успех в лечении ждет небольшую часть пациентов. Однако они дали рекомендации, как снизить риск определенных форм этого заболевания и замедлить темпы развития раковых клеток.

Для этого они посоветовали отдать предпочтение продуктам с содержанием полифенолов, которые особенно хорошо борются с воспалением, одним из отличительных признаков рака. А также обратить внимание на ягоды, которые, по словам врачей, способны замедлить рост рака в поджелудочной.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты рассказали, какие нарушения в самочувствии должны заставить человека пройти медицинское обследование, чтобы вовремя обнаружить рак поджелудочной железы.