Ученые показали, у кого самые высокие риски попасть в больницу с Омикроном. Инфографика

Марина Погорилко
Коронавирус
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2,5 т.
У непривитых взрослых риск госпитализации с коронавирусом гораздо выше

У непривитых взрослых риск госпитализации с коронавирусом, вызванным штаммом Омикрон, в разы выше, чем у полностью вакцинированных людей. При этом, бустерная и дополнительная дозы также значительно повышают защиту.

Соответствующие результаты показала система наблюдения за населением COVID NET, которая собирает данные о лабораторно подтвержденных госпитализациях, связанных с COVID-19. Исследование проводилось среди детей и взрослых через сеть из более чем 250 больниц неотложной помощи в 14 штатах США.

Согласно его результатам, в декабре 2021 года по сравнению с полностью вакцинированными людьми в каждой группе, показанной ниже, ежемесячные показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, составляли:

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  • в 8 раз выше – у непривитых подростков в возрасте 12-17 лет;

  • в 12 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 18-49 лет;

  • в 18 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 50-64 лет;

  • в 18 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Скорректированные по возрасту показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, по статусу вакцинации среди взрослых в возрасте старше 18 лет
Показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, по статусу вакцинации среди подростков в возрасте 12–17 лет
Показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, по статусу вакцинации среди взрослых в возрасте 18–49 лет
Показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, по статусу вакцинации среди взрослых в возрасте 50–64 года
Показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, по статусу вакцинации среди взрослых старше 65 лет

Кроме того, в декабре по сравнению с полностью вакцинированными лицами с дополнительными или бустерными дозами в каждой возрастной группе ежемесячные показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, составляли:

  • в 46 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 50-64 лет;

  • в 52 раза выше – у непривитых взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, по статусу вакцинации среди взрослых в возрасте 50–64 лет
Показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, по статусу вакцинации среди взрослых в возрасте старше 65 лет

Напомним: врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал, что вакцины от коронавируса, которые сейчас применяются в мире, эффективны и в случае со штаммом Омикрон. Среди привитых процент тех, кто был госпитализирован, минимален. В подтверждение своих слов он привел пример Израиля, где было вакцинировано порядка 80% взрослого населения.

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Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко

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