Ученые показали, у кого самые высокие риски попасть в больницу с Омикроном. Инфографика

У непривитых взрослых риск госпитализации с коронавирусом, вызванным штаммом Омикрон, в разы выше, чем у полностью вакцинированных людей. При этом, бустерная и дополнительная дозы также значительно повышают защиту.

Соответствующие результаты показала система наблюдения за населением COVID NET, которая собирает данные о лабораторно подтвержденных госпитализациях, связанных с COVID-19. Исследование проводилось среди детей и взрослых через сеть из более чем 250 больниц неотложной помощи в 14 штатах США.

Согласно его результатам, в декабре 2021 года по сравнению с полностью вакцинированными людьми в каждой группе, показанной ниже, ежемесячные показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, составляли:

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в 8 раз выше – у непривитых подростков в возрасте 12-17 лет;

в 12 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 18-49 лет;

в 18 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 50-64 лет;

в 18 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, в декабре по сравнению с полностью вакцинированными лицами с дополнительными или бустерными дозами в каждой возрастной группе ежемесячные показатели госпитализаций, связанных с COVID-19, составляли:

в 46 раз выше – у непривитых взрослых в возрасте 50-64 лет;

в 52 раза выше – у непривитых взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Напомним: врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал, что вакцины от коронавируса, которые сейчас применяются в мире, эффективны и в случае со штаммом Омикрон. Среди привитых процент тех, кто был госпитализирован, минимален. В подтверждение своих слов он привел пример Израиля, где было вакцинировано порядка 80% взрослого населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главный санврач Минздрава Игорь Кузин заявил, что распространение штамма Омикрон вынуждает прибегать к более активной вакцинации наиболее социализированных слоев населения. К таким смело можно отнести молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, а значит не последнюю роль здесь могут сыграть их родители;

профессор Тим Спектор рассказал, что симптомы штамма коронавируса Омикрон существенно отличаются от проявлений предыдущих вариантов COVID-19. Такие проявления как одышка, лихорадка и потеря обоняния опустились вниз в рейтинге.