Ученые рассказали, какая специя может снизить риск развития рака: результаты исследования

Куркумин – активный ингредиент куркумы – может помочь снизить риск возникновения рака и предотвратить рост опухоли при приеме в сочетании с другими лекарствами. В странах, в которых население часто использует в приготовлении пищи куркуму, реже диагностируются онкологические заболевания.

Как рассказал Еxpress, рак остается одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются службы здравоохранения во всем мире, и тут ключевую роль должна играть профилактика. Издание отметило, что злокачественные новообразования поражают каждого второго человека, родившегося в Великобритании после 1960 года, однако, как сказано в исследовании британских ученых, остановить или замедлить деление раковых клеток, можно употребляя куркуму.

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В Великобритании были запущены информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о признаках и симптомах рака. Их главная цель – объяснить людям, что защита от болезни предполагает соблюдение правил питания. При этом, по словам экспертов, подавляющее большинство случаев рака можно предотвратить.

"Хорошо известно, что увеличение потребления фруктов, овощей и цельнозерновых может значительно повысить защиту от рака. В этой области куркума славится предполагаемыми лечебными свойствами, а аюрведическая литература поддерживает ее использование в качестве противовирусного средства", – сказано в статье.

По данным Cancer Research UK, куркума продвигается как альтернативное лечение рака из-за исключительно высокой концентрации антиоксидантов. Исследования, на которое ссылаются специалисты, показали более низкие показатели заболеваемости в странах, где куркума широко потребляется

"Есть некоторые свидетельства того, что куркумин, входящий в состав куркумы, может убивать раковые клетки при некоторых формах рака. Противораковые свойства азиатского корнеплода объясняются его способностью уменьшать отеки и воспаления", – сказали специалисты.

В одном из опубликованных отчетов о влиянии куркумина на организм, был описан случай о влиянии куркумина на организм пациента с аденоидной кистозной карциномой, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи.

"Куркумин пациенту вводили вместе с иматинибом, лекарством, используемым для лечения ряда различных видов рака. После двух месяцев лечения наблюдалась стабилизация заболевания, а через шесть месяцев –значительное уменьшение массы опухоли – на 80 процентов", – рассказали медики.

Также специалисты отметили, что куркуму можно принимать внутрь для лечения или профилактики множества заболеваний, включая диабет, высокий уровень холестерина и болезнь Альцгеймера.

При приеме в качестве лекарства обычная доза куркумы составляет от 400 до 600 мг три раза в день, что эквивалентно 60 граммам свежего корня куркумы или 15 граммам порошка куркумы.

Однако эксперты предупредили, что при употреблении приправы в больших дозах она может вызвать расстройство желудка, кислотный рефлюкс, диарею, головокружение и головные боли.

"Потребление больших доз добавок куркумы может значительно повысить уровень оксалата в моче, увеличивая риск образования камней в почках", – добавили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, что куркума может восстанавливать поврежденные клетки печени.