Ученые рассказали, какие ягоды снижают уровень холестерина в крови и могут предотвратить инсульт

Употребление винограда снижает уровень холестерина в крови, что может помочь предотвратить сердечные приступы и инсульты. При этом употреблять плоды следует регулярно.

Как рассказал Express, со ссылкой на исследование ученых из Калифорнии, регулярное употребление винограда значительно увеличивает разнообразие бактерий в кишечнике, что считается важным для сильной иммунной системы. Кроме того, употребление винограда значительно снижает уровень холестерина, жироподобного вещества в нашей крови, которое может закупоривать артерии и спровоцировать сердечные заболевания.

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Свои выводы ученые основывают на наблюдении за участниками эксперимента. Добровольцам давали ежедневно 46 граммов порошка из цельного винограда. Затем, через четыре недели, исследователи проанализировали кишечную микробиоту.

"Мы обнаружили, что виноград благотворно влияет на кишечные бактерии, и это отличная новость, поскольку здоровый кишечник имеет решающее значение для хорошего здоровья", – сказал профессор Чжаопин Ли, диетолог и профессор медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Он отметил, что после "виноградной диеты" среди полезных бактерий, число которых увеличилось, была Akkermansia, бактерия, вызывающая большой интерес благодаря своему благотворному влиянию на метаболизм глюкозы и липидов, а также на целостность слизистой оболочки кишечника.

Кроме того, наблюдалось снижение уровня холестерина в крови, включая общий холестерин на 6,1 процента и холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) на 5,9 процента.

Также ученые обнаружили, что количество желчных кислот – стероидных кислот, связанных с метаболизмом холестерина, - уменьшилось на 40,9%.

По словам ученых, полученные данные свидетельствуют о важной роли винограда в здоровье кишечника и усиливают преимущества ягод для здоровья сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог объяснил, кому следует отказаться от употребления винограда.