Ученые рассказали, употребление каких продуктов может повысить риск болезней сердца

Насыщенные жиры из мяса могут повысить риск появления заболеваний сердца. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания и другие состояния, ежегодно уносят около 17,9 млн жизней.

"Связь, наблюдаемая между насыщенными жирами и риском сердечно-сосудистых заболеваний в обсервационных исследованиях, ранее была неясной. Наши выводы важны, потому что они дают возможное объяснение, что взаимосвязь может варьироваться в зависимости от источника пищи", – рассказала автор исследования, доктор Ребекка Келли из Оксфордского университета (Англия), передает Express.

В исследовании говорится, что насыщенные жиры из мяса могут быть связаны с более высоким риском для сердца, чем другие источники пищи.

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"Отчасти потому, что у тех, кто потребляет большое количество мяса, также был более высокий индекс массы тела, чем у потребителей с низкими показателями", – отмечено в публикации.

Для исследования использовались данные 114 285 человек, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний в начале анализа. Участники отслеживались в течение 8,5 лет с использованием информации из больничных журналов и записей о смерти.

За этот период исследователи зарегистрировали в общей сложности 4365 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 3394 случая сердечных заболеваний и 1041 случай инсульта.

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