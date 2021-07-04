Ученые разгадали загадку эволюции сперматозоидов, над которой бились 100 лет

Размер сперматозоидов оказался зависим от внешней среды, где происходит оплодотворение – во внешней или внутренней. Над этой загадкой ученые бились на протяжении 100 лет.

Об этом сообщили ученые из кафедры зоологии Стокгольмского университета Швеции, передает SciTechDaily. Они собрали данные о размере сперматозоидов более чем 3200 видов животных – от кораллов до млекопитающих, включая человека – классифицировали каждый вид в зависимости от места пересечения сперматозоидов и яйцеклеток.

"Исследователи обычно пытаются объяснить разнообразие сперматозоидов, сосредотачиваясь на том, как сперматозоиды конкурируют за оплодотворение яйцеклеток или как женщины выбирают, какой сперматозоид оплодотворяет яйцеклетки. Но оказывается, что здесь отсутствует часть головоломки – место, где встречаются сперматозоиды и яйцеклетки, также может влиять на размер сперматозоидов", – пояснила автор исследований Ариэль Карл.

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Оказалось, что у видов с внутренним оплодотворением, таких как млекопитающие, птицы и насекомые, сперма оплодотворяет яйца внутри тела самки. В то время как у видов с внешним оплодотворением, таких как морские ежи и многие виды рыб, сперма и яйцеклетки попадают в воду, а оплодотворение происходит вне тела самки.

Исследователи обнаружили, что сперма в среднем была в шесть раз длиннее и быстрее меняла размер у животных, использующих внутреннее оплодотворение, по сравнению со спермой животных, которые использовали внешнее оплодотворение.

"Когда сперма выделяется наружу, селекция сохраняет размер сперматозоидов маленьким, чтобы позволить самцам производить много спермы. Но когда сперма передается самкам внутрене, самцы могут лучше конкурировать с более крупной спермой, а самки могут предпочесть оплодотворять яйцеклетки спермой большего размера", – добавила профессор зоологии Ронда Снук.

Исследователи также изучили третью форму оплодотворения, обнаруженную у беспозвоночных, называемую спермокастингом, когда сперма выделяется наружу, а затем фильтруется из воды самками, где они затем оплодотворяют яйцеклетки внутри.

Ученые добавили, что сперма человека примерно такого же размера, как и сперматозоиды животных, которые выпускают свою сперму в воду.

"У животных с большим телом, таких как люди, сперма разжижается внутри репродуктивного тракта самки. С точки зрения сперматозоидов не имеет значения, происходит ли разбавление внутри женщины или в океане – при разбавлении сперматозоиды остаются маленькими. Только когда сперматозоиды ограничены небольшими пространствами внутри самки, сперматозоиды становятся чрезмерно большими", – пояснила Карл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что сперму умерших мужчин можно использовать для лечения женского бесплодия.