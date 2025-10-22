Ученые создали глазной имплант, который частично восстанавливает зрение: что известно о разработке

Американские ученые разработали уникальный глазной имплант, который частично восстанавливает центральное зрение у людей с прогрессирующей возрастной макулодистрофией (AMD). Устройство помогло 81% участников клинического испытания улучшить способность видеть, в том числе читать текст и распознавать предметы.

Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine, пишет издание The Financial Times. Разработку финансировала американская компания Science Corporation, основанная на базе Стэнфордского университета.

Проект возглавляет профессор офтальмологии Дэниел Паланкер. По словам главного автора исследования Франка Гольца из Боннского университета, эта технология является "изменением парадигмы в лечении поздних стадий макулодистрофии". Компания уже подала заявки на разрешение клинического использования в США и Европе.

Как работает имплант

Система состоит из крошечной беспроводной пластины размером 2×2 мм, встроенной в сетчатку, и камеры, закрепленной на специальных очках. Камера фиксирует изображение и передает их в мозг через электрические импульсы. Благодаря этому пациенты снова могут видеть объекты, находящиеся прямо перед ними, – например, людей, текст или дорогу.

Во время испытаний 84% из 32 пациентов сообщили, что используют "протезное зрение" дома для чтения цифр и слов. В среднем зрение улучшилось на 25 букв – примерно пять строк стандартной таблицы для проверки зрения. Один из участников сумел прочитать аж на 59 букв (почти 12 строк) больше, чем до имплантации.

Новые возможности для науки

Исследователи отмечают, что впервые удалось восстановить функциональное центральное зрение у большой группы пациентов. Соавтор исследования, профессор офтальмологии Питтсбургского университета Жозе-Ален Сахель, рассказал, что "более 80% пациентов смогли читать буквы и слова, а некоторые – даже страницы книг".

Компания Science Corp пока не назвала ориентировочную стоимость импланта и операции, но заверила, что стремится сделать технологию доступной для как можно большего количества людей.

