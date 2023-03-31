Ученые указали на неожиданный риск от обычной кухонной плиты

Каждый день мы тратим много усилий и времени на сохранение своего здоровья. Ради этого мы стараемся правильно питаться, вести активный образ жизни и бороться с вредными привычками. Однако мы даже не задумываемся о том, что в доме каждого находится вещь, которая может представлять серьезную угрозу. Обычная газовая плита, без которой сложно представить настоящее, наносит вред окружающей среде и несет риск для человека.

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Дело в том, что утечка метана из газовой плиты происходит даже тогда, когда она выключена. Такие выводы опубликовало издание AARP, ссылаясь на результаты недавнего исследования под руководством Стэнфорда.

Авторы труда отмечают, что на сегодняшний день существует достаточно мало измерений выбросов природного газа, которые попадают в воздух из зданий в результате утечек или неполного сгорания приборов.

В ходе своей работы ученые исследовали влияние различных типов плит в процессе горения, поджога и когда они отключены. Наибольший выброс метана был у приборов, включаемых поджигателем, при этом три четверти выброса произошло при выключенной плите, что может свидетельствовать о неисправной газовой арматуре и соединении прибора с газовыми сетями домов.

В то же время они доказали, что кроме метана газовые плиты выделяют большое количество оксидов азота, загрязняя воздух и влияя на состояние здоровья человека. Так, издание The Lancet свидетельствует, что длительное воздействие загрязненного воздуха может способствовать прогрессированию сердечных заболеваний и инсульта.

По мнению ученых, лучшим выходом из ситуации для сохранения чистоты окружающей среды и здоровья станет переход от газовых плит к электрическим.

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