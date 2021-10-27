Ученые вернули женщине зрение с помощью вживления в кору головного мозга имплантата. Фото

Ученые в рамках эксперимента смогли частично восстановить зрение 58-летней женщине, которая утратила способность видеть 16 лет назад. Для этого ей в кору головного мозга вживили имплант.

Как сказано в исследовании, опубликованном в SciencеDaily, команда ученых из Университета Мигеля Эрнандеса (Испания), Нидерландского института нейронаук (Нидерланды) и Центра Заря Джона А. Морана в Университете Юты (США) вживила устройство в ту часть мозга, которая отвечает за зрение. Имплант представлял собой систему микроэлектродов, одновременно регистрирующих и стимулирующих нейроны, головного мозга.

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После его вживления пациентка смогла рассмотреть линии, формы объектов и простые буквы.

Ученые объяснили, что глаза женщины не стали видеть в классическом понимании этой функции, но доброволец получила возможность ориентироваться в пространстве. Для этого на нее надели очки с миниатюрной видеокамерой. Та фиксировала объекты вокруг себя и, кодируя их, передавала изображения на устройство в коре мозга. То, в свою очередь, стимулировало нейроны, создающие для женщины изображения.

В описании эксперимента сказано, что 58-летняя слепая женщина в прошлом была преподавателем естественных наук. На момент исследования она уже 16 лет была незрячей. Перед вживлением импланта ее обследовали и убедились, что она здорова, а вживляемая конструкция не должна повредить ее мозг.

Ученые акцентировали, что имплантация прошло удачно и пациентка не столкнулась с побочкой.

Специалисты отметили, что должны продолжить исследование прежде чем заявлять о массовом продукте.

В то же время, они выразили надежду, что данное приспособление сможет дать многим людям, лишенных способности видеть, самостоятельность и большую приспосабливаемость в обществе.

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