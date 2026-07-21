Учёные предложили новую формулу для расчёта индекса массы тела: в чём разница

Турецкие ученые предложили новую формулу для определения индекса массы тела — последовательный индекс массы тела (CBMI). В отличие от традиционного ИМТ, новый показатель основан на предположении, что масса человека связана с ростом в кубе, а не в квадрате.

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О результатах исследования пишет Medical Xpress. Авторы отмечают, что новая формула продемонстрировала эффективность в ходе экспериментального тестирования, однако требует дальнейших исследований.

Традиционный индекс массы тела рассчитывается путем деления массы тела на квадрат роста. Его ещё в 1830-х годах разработал бельгийский математик Адольф Кетле для описания характеристик среднестатистического мужчины, а не для оценки состояния здоровья отдельного человека. Формула также не учитывает возраст, пол, этническое происхождение и телосложение.

Несмотря на то, что ИМТ почти два века используется в качестве основного показателя здоровых параметров тела, ученые продолжали работать над более точным способом оценки.

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Новый последовательный индекс массы тела ставит под сомнение базовое предположение классического ИМТ о пропорциональности массы квадрату роста. Используя принципы физики и геометрии, исследователи пришли к выводу, что для трехмерного человеческого тела более естественной является связь массы с ростом в кубе.

При создании формулы ученые также учли соотношение окружности талии к росту. Оно основано на геометрическом принципе полноты и стройности, который сравнивает ширину с длиной. Кроме того, окружность талии связывают с риском развития заболеваний, связанных с ожирением, в частности диабета и сердечных болезней.

В качестве примера исследователи привели расчет для человека весом 55 кг и ростом 1,70 м. Полученный результат после вычислений предлагают умножать на 10 для удобства, что в данном случае составляет 33,45.

По новой системе нормальным считается показатель от 33 до 39, оптимальным — 36. Значения ниже 33 свидетельствуют о недостатке массы тела, показатели от 39 до 45 — о избыточном весе, от 45 до 51 — об ожирении, а свыше 51 — о тяжелом ожирении.

Эффективность CBMI проверили с участием 400 человек, от младенцев до лиц в возрасте 75 лет. Для всей выборки коэффициент корреляции составил 0,837. Наилучшие результаты новый индекс продемонстрировал у детей, тогда как у взрослых мужчин эта связь была несколько слабее.

Авторы исследования отмечают, что CBMI является более стабильным показателем для различных типов телосложения и возрастных групп по сравнению с другими формулами. В то же время для подтверждения его эффективности необходимы дополнительные исследования.

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