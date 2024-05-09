Удивительная польза арганового масла для кожи: от защиты от солнца до лекарств

Среди широкого разнообразия продуктов особенно выделяется аргановое масло, получаемое из плодов арганового дерева. Это экзотическое масло используется в качестве ингредиента в ряде косметических средств.

Косметологи используют аргановое масло в чистом виде для непосредственного нанесения на кожу. OBOZ.UA предлагает узнать больше об этом продукте.

Солнечный ожог

Благодаря своим антиоксидантным свойствам, аргановое масло защищает кожу от повреждений, вызванных чрезмерным воздействием солнечного света. Именно из Марокко известен способ использования арганового масла для защиты кожи от солнечных лучей (масло можно употреблять внутрь в качестве добавки или наносить непосредственно на кожу). Это достигается благодаря тому, что продукт содержит антиоксидантные микроэлементы, что защищает кожу от повреждения свободными радикалами. Следует добавить, что длительное использование арганового масла также может предотвратить рак кожи, включая меланому.

Заболевание кожи

Известны свойства масла в борьбе с псориазом, а для этого нанесите масло непосредственно на пораженные участки. Ее также используют в качестве лечебного средства при болезнях кожи, ведь аргановое масло обладает множеством антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Также при нанесении агранового масла на инфицированное место можно эффективно побороть бактериальные и грибковые инфекции. Еще одно заболевание кожи, которое можно свести к минимуму, используя аграновое масло – это розацеа.

Антивозрастные свойства

Аргановое масло также известно своими свойствами содействия восстановлению эластичности кожи. А при сочетании пероральной и косметической составляющих аргановое масло оказывает антивозрастный эффект на кожу. Повышению эластичности кожи и сужению пор способствует то, что аргановое масло содержит высокое содержание линолевой кислоты. При желании постоянного употребления этого продукта следует проконсультироваться с врачом.

Уменьшает жирность

И, наконец, еще одна область, где аргановое масло показывает свою эффективность – это уменьшение жирности кожи. К примеру, она может стать эффективным средством при попытке уменьшить неприятный блеск на лице. При способности арганового масла уменьшать выделение кожного сала, это уменьшает жирность кожи. Рекомендуется наносить крем с аргановым маслом, чтобы значительно снизить выработку кожного сала.

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