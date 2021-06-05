Украина полностью перейдет на 'е-больничные': в Минздраве подписали приказ

В Министерстве здравоохранения подписан приказ, регулирующий вопросы формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности (больничных). Согласно документу, Украина полностью перейдет на "е-больничные" уже 1 сентября 2021 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он добавил, что до 31 августа будет работать переходная модель.

"С июня по август медицинские учреждения будут формировать как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности, будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава", – написал глава министерства.

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Ляшко отметил, что введенные изменения заработают не сразу, ведь сначала необходимо провести обучение медицинских работников и всех, кто участвует в процессе выдачи больничных. Он гарантировал медикам поддержку и, при необходимости, дополнительные объяснения.

"Министерство идет к тому, чтобы сделать процесс получения больничного максимально удобным и прозрачным", – подчеркнул министр.

По словам Ляшко, благодаря "е-больничному" пациентам больше не придется в случае болезни идти за листком нетрудоспособности в больницу, а потом нести его на работу. Работодатели же смогут избежать бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления выплат за больничный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики разработали законопроект, которым предлагается кардинально уменьшить размер больничных для украинцев и штрафовать врачей за поддельные медицинские заключения.