Украине грозит вспышка кори: в Минздраве рассказали подробности

Несмотря на то, что этим летом в мире отменили чрезвычайное положение из-за COVID-19, Украине угрожает новая инфекционная опасность. По прогнозам Минздрава, в 2023 году крайне высока вероятность заболевания корью.

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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Вспышки кори случаются периодически, когда в обществе много невакцинированных людей.

"По расчетам экспертов как в нашем государстве, так и за ее пределами, вспышка кори в Украине должна была прийтись на 2021-2022 годы, вскоре после укрощения предыдущего. Этого не произошло, потому что и дети, и взрослые были изолированы из-за карантинных ограничений", – обозначил Кузин, добавив, что отсутствие контактов с зараженными крайне сокращают вероятность распространения этого недуга.

Именно в результате войны не все дети получили прививки от кори вовремя – люди переезжали, обустраивали жизнь, искали врачей на новом месте, отменяли плановые визиты к врачу из-за обстрелов и атак врага. Поэтому сейчас в Украине существует угроза реальной вспышки кори.

"Для предупреждения периодичности крупных вспышек необходимо не менее 95% привитого населения от года в год, тогда как за несколько лет до последней вспышки в Украине и Европе – только 91% детей вакцинировали в возрасте одного года. Только за 12 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировали около 55 тысяч случаев заболевания и 16 смертей в результате этой болезни", – подчеркнул Кузин.

Отметим, что корь может привести к пневмонии, воспалению мозга, другим серьезным осложнениям, к инвалидности и смерти. Одним из отдаленных последствий заболевания это склерозирующий паненцефалит, развивающийся в среднем через 5-10 лет после перенесенной кори. К сожалению, эта болезнь, хотя и является редким осложнением кори, однако всегда имеет смертельный исход.

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