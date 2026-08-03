Украинская компания Biopharma Plasma реализует в Румынии один из крупнейших биотехнологических проектов стоимостью 250 млн евро

Украинская биотехнологическая компания Biopharma Plasma реализует один из крупнейших частных инвестиционных проектов в биотехнологической отрасли Румынии. В промышленном парке ADLO города Орадеа компания строит современный завод по фракционированию плазмы крови. Общая стоимость проекта составляет 250 млн евро.

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Новый производственный комплекс станет третьим заводом Biopharma Plasma по фракционированию плазмы в Восточной Европе. Первый завод компании успешно работает в Белой Церкви (Украина), второй завершает строительство в Ужгороде. Предприятие в Орадеа станет следующим важным этапом международного развития Biopharma Plasma и первым заводом такого профиля в Румынии.

250 млн евро инвестиций и новые рабочие места

Проект в Орадеа будет реализовываться в четыре этапа. Общий объем запланированных инвестиций составляет 250 млн евро.

Первый этап предусматривает инвестиции в размере 85 млн евро, создание около 200 новых рабочих мест, а также открытие современного центра исследований и разработок R&D (Research & Development).

Главные истории дня

Запуск первой очереди предприятия запланирован на 2027 год, а завершение процесса валидации производства ожидается в 2028 году.

Инвестиция будет способствовать созданию высококвалифицированных рабочих мест, развитию научной и технологической экспертизы, внедрению современных биофармацевтических технологий и укреплению фармацевтического сектора Румынии.

Реализация проекта также должна способствовать развитию Оради как одного из региональных центров современной биотехнологической индустрии и укреплению позиций Румынии на европейской биотехнологической карте.

Новые возможности для системы крови Румынии

Значение нового предприятия выходит за рамки промышленной инвестиции. Одна из ключевых задач проекта — способствовать развитию системы крови Румынии и создать современные мощности для переработки донорской плазмы в жизненно необходимые лекарственные средства.

Плазма крови является уникальным биологическим сырьем для производства препаратов, необходимых пациентам с рядом редких и тяжелых заболеваний, в частности с первичными иммунодефицитами и нарушениями свертываемости крови.

Создание собственных мощностей по фракционированию плазмы позволит более эффективно использовать донорскую плазму и будет способствовать улучшению доступа пациентов в Румынии к необходимой терапии препаратами плазмы крови.

Третий завод Biopharma Plasma в Восточной Европе

Строительство предприятия в Орадеа является частью долгосрочной стратегии Biopharma Plasma по развитию высокотехнологичного производства препаратов из плазмы крови и расширению присутствия компании в Восточной Европе.

Сегодня Biopharma Plasma уже имеет действующий завод по фракционированию плазмы в Белой Церкви. Завершается строительство второго производственного комплекса в Ужгороде. Новый завод в Румынии позволит масштабировать накопленный технологический и производственный опыт компании на европейском уровне.

Проект в Орадеа объединяет €250 млн инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие R&D, современное биотехнологическое производство и важную социальную миссию — обеспечение пациентов жизненно необходимыми препаратами из плазмы крови.